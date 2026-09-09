Vecinos de Catasós conocen distintos encantos de O Barbanza

La asociación vecinal de la parroquia lalinense de Catasós organizó una excursión por distintos puntos de la comarca de O Barbanza. Los participantes conocieron la capilla de la Virxe de Guadalupe, en Rianxo, el Centro Arqueolóxico do Barbanza, en Boiro, y también se desplazaron hasta el Mirador da Curota, en A Pobra do Caramiñal, para disfrutar con sus vistas.