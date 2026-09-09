Transporte escolar
Silleda pone a punto las marquesinas del transporte escolar ante el inicio de curso
El Concello limpia y acondiciona las paradas de las distintas rutas e instalará nuevas marquesinas en Piñeiro, Cira y Graba
Redacción
El Concello de Silleda continúa estos días con los trabajos de puesta a punto de las marquesinas utilizadas en las distintas rutas de transporte escolar del municipio, coincidiendo con el inicio del nuevo curso. El equipo municipal de Servizos Varios lleva varias jornadas realizando tareas de limpieza y acondicionamiento en las paradas, unos trabajos que continuarán durante los próximos días hasta completar las diferentes rutas.
Hasta el momento ya se ha actuado en numerosas paradas correspondientes al transporte escolar de los centros educativos públicos de Silleda y A Bandeira. Las labores se centran principalmente en la limpieza de las marquesinas y de su entorno, con el objetivo de que estos espacios se encuentren en buenas condiciones para su uso diario por parte del alumnado.
Además de las tareas de mantenimiento, el Concello prevé instalar en los próximos días nuevas marquesinas en las parroquias de Piñeiro, Cira y Graba, atendiendo a las últimas peticiones recibidas y con el objetivo de mejorar las condiciones de las paradas de transporte escolar en el rural. «Dende o Concello de Silleda seguiremos traballando para ir renovando e mellorando progresivamente estas instalacións, atendendo a novas demandas», señala la alcaldesa, Paula Fernández Pena.
El Concello retirará también algunas instalaciones que se encuentran en desuso y acometerá trabajos de reparación y mejora en otras marquesinas y puntos de parada en los que se han detectado necesidades de mantenimiento. El gobierno local continuará revisando el estado de estos equipamientos y actuando de forma progresiva en las diferentes rutas, con especial atención a la seguridad, la comodidad y la conservación de los espacios utilizados diariamente por los usuarios del transporte escolar.
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