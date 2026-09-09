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La oficina de turismo de Lalín abrirá también por las tardes

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redacción

Lalín

La Oficina de Turismo e Atención ao Peregrino de Lalín duplicará su horario de atención al público y funcionará también en horario de tarde. Situada en la Casa de Álvaro, pasará a estar operativo de tres a seis horas diarias.

El nuevo horario, destaca el Concello, se extenderá de martes a sábados, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas. En consecuencia, el servicio no abrirá sus puertas los lunes y los domingos. La concejala de Turismo, Begoña Blanco, indica que esta ampliación de horarios es posible por la contratación de una persona mediante una subvención de la Deputación Provincial a través de Turismo Rías Baixas. La aportación del organismo provincial alcanza para financiar el 70% del coste, con 7.000 euros, mientras que el 30 por ciento restante es asumido por el ayuntamiento. Estas dependencias están adheridas a la Rede de Oficinas de Turismo Info Rías Baixas, a través de la que se presta el servicio de información y de atención turística a los visitantes.

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Desde el grupo de gobierno municipal se destaca esta apuesta por el refuerzo a la atención a los foráneos desde la Casa de Álvaro, edificación emplazada en un punto estratégico del núcleo urbano. Incide en la mejora que supondrá la ampliación de los horarios para el asesoramiento a los turistas o peregrinos que se acerca a la cabecera comarcal dezana.

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