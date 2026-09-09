La novena abre este jueves en Siador los actos de las Festas da Saleta

Siador comienza este jueves, 10 de septiembre, los actos de las Festas da Saleta, celebración tradicional que trasciende a la propia parroquia y atrae a numerosos vecinos de otros puntos de Trasdeza, especialmente de su capital. La novena abrirá un programa que tendrá sus jornadas centrales el viernes 18 y el sábado 19, con propuestas religiosas, gastronómicas y musicales.

Los cultos de la novena se celebrarán desde este jueves con misas a las 7:00 y a las 20:00 horas. El jueves 17 tendrá lugar la tradicional procesión de antorchas, mientras que el viernes 18 se cerrará el novenario antes de dar paso al programa festivo.

Ese mismo viernes, a las 22.00 horas, se celebrará la tradicional cena en la Carballeira da Saleta, uno de los puntos de encuentro habituales de estas fiestas. A continuación comenzará la verbena, que contará con las actuaciones del Trío Manhattan y la orquesta La Ocaband.

El sábado 19 concentrará buena parte de la programación. Aunque esta fecha ya no figura como festivo local en Silleda, este año coincide en fin de semana, por lo se pervé que favorecerá la participación en una jornada tradicionalmente ligada a los encuentros familiares en la carballeira.

Desde las 9:00 horas habrá misas rezadas y, a las 12:45, se celebrará la eucaristía solemne, cantada por la Coral Polifónica Trasdeza de Silleda, seguida de procesión. Por la tarde, a las 18:00 horas, está prevista otra celebración religiosa.

Música durante toda la jornada

La música tendrá también un protagonismo destacado el sábado. La Banda Municipal de Silleda ofrecerá un concierto tras los actos religiosos de la mañana y volverá a actuar a las 20:00 horas. Antes, a las 16:30, será el turno de la solista Begoña García, también en la carballeira. La jornada concluirá con una verbena a cargo del Dúo Nueva Era y el Grupo Fuxsión Latina, prevista a partir de las 22:30 horas.

Noticias relacionadas

La organización recuerda, además, que habrá un campo cubierto con carpa y espacios disponibles para instalar mesas durante las comidas familiares. También estarán presentes puestos de pulpería, completando así una celebración en la que Siador volverá a combinar devoción, convivencia y música alrededor de la Carballeira da Saleta.