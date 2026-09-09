Dos mujeres heridas tras salirse de la vía su coche en la «recta de Piloño», en Vila de Cruces

La PO-960, que comunica el casco urbano de Vila de Cruces con Ponte Ledesma, registró este mediodía un accidente de tráfico que se saldó con dos personas heridas.

El siniestro tuvo lugar a las 12.15 horas en el km 21 de este vial, en la conocida como «recta de Piloño». Un turismo que circulaba en dirección a a Gres se salió de su carril derecho y chocó con uno de sus laterales contra un poste de hormigón, en el margen izquierdo de la carretera, y que quedó sujeto por el cable de suministro eléctrico. El turismo frenó antes de colisionar contra un poste de madera de la red de telefonía. La conductora se quejaba de dolores en la cadera y su acompañante, de molestias en el pecho. Ambas fueron trasladadas en una ambulancia al CHUS.

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A la zona se desplazaron, además de este servicio médico, efectivos de Protección Civil de Vila de Cruces, Emerxencias Lalin y una patrulla de Tráfico de la Guardia Civil.