Manuel López Alonso se incorpora como nuevo ingeniero del Concello de Silleda

El Concello de Silleda ha incorporado a su plantilla a Manuel López Alonso, que tomó posesión como nuevo ingeniero municipal en un acto celebrado en la Casa do Concello junto a la alcaldesa y concejala de Urbanismo y Obras, Paula Fernández Pena.

El nuevo técnico quedará adscrito al departamento de Urbanismo y Obras, una de las áreas municipales con mayor carga de trabajo administrativo y técnico. Su incorporación permitirá reforzar la estructura del servicio y atender las necesidades derivadas de la gestión diaria y de los nuevos proyectos municipales.

La plaza de ingeniero formaba parte de la Oferta Pública de Empleo (OPE) correspondiente al año 2023. El primer proceso selectivo llegó a resolverse, pero la persona que había obtenido la plaza renunció finalmente a incorporarse, por lo que el Concello tuvo que reactivar el procedimiento.

En junio de 2025 se abrió una nueva convocatoria, a la que se presentaron ocho aspirantes. Tras completar las distintas fases del proceso, Manuel López Alonso obtuvo la plaza y formalizó ahora su incorporación como funcionario municipal.

La alcaldesa destacó que la llegada del nuevo ingeniero «permitirá seguir reforzando a estrutura técnica do Concello e, especialmente, un departamento tan importante como Urbanismo, cun volume de traballo crecente e cun papel fundamental tanto na xestión diaria como no desenvolvemento de novos proxectos e actuacións municipais». Fernández Pena le dio también la bienvenida al técnico y le deseó «moitos éxitos nesta nova etapa profesional ao servizo da veciñanza de Silleda».

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La incorporación se enmarca en el proceso de refuerzo y estabilización del personal municipal que el Concello de Silleda viene desarrollando en los últimos años a través de distintas ofertas públicas de empleo.