Latexo inicia el curso con una semana de puertas abiertas en A Estrada

Latexo Percusión celebrará del 14 al 17 de septiembre una semana de puertas abiertas con el objetivo de presentar su programación para el curso que dará comienzo en octubre. La iniciativa permitirá acercarse al funcionamiento de la Escola de Latexo y conocer las diferentes propuestas formativas que ofrecerá durante el nuevo curso. La programación incluirá talleres de batucada y percusión africana, además de diferentes muestras que se desarrollarán tanto en los espacios de Latexo como en plazas de los municipios de Santiago y A Estrada.

La Escola de Latexo desarrolla sus clases regulares entre los meses de octubre y julio. El alumnado que supera los cursos de iniciación puede continuar participando en otros proyectos de mayor nivel, entre ellos Píntega, el bloco de la Escola de Latexo.

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Todas las actividades programadas durante esta semana de puertas abiertas serán gratuitas, aunque será necesario realizar una inscripción previa para aquellas que se desarrollen en espacios interiores. Los interesados pueden formalizarla a través del teléfono 615 914 161 o del correo electrónico latexopercusion@gmail.com..