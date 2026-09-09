Callejero
Lalín renovará este mes las placas de las calles con nueva denominación
La instalación de las placas en las calles de Lalín que renuevan o estrenan denominación podría completarse en lo que resta de mes. El Concello contrató el suministro de estos elementos identificativos personalizados y todo apunta que la adjudicataria comenzará a entregar las placas a partir de la próxima semana, momento en el que ya se podrán colocar en el callejero de la capital dezana.
La actualización del callejero se aprobó en pleno a finales de julio con los votos favorables del grupo de gobierno y de Compromiso y el rechazo de PSOE y BNG. Afecta a 22 rúas y entre otras destaca que la B pasará a llamarse Castelao. Otras son Presidente Fraga, Varela Buxán, Bispo Quinteiro Fiuza, Arzobispos Gil Taboada, Ramón González Vigide, Escultor Asorei, Virrey do Perú, María Antonia Taboada y Bueno, Científica Marisol Soengas, Ana María Taboada Moscoso.
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