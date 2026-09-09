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Instalan hinchables hoy en la Praza Europa

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Las actividades de la actividad municipal Xoga Lalín llegan a su final de la temporada y hoy habrá hinchables y atracciones, aunque en este caso sin agua, además de mascotas corpóreas, para los que deseen disfrutar de esta actividad lúdica. Será en la Praza Europa entre las 17.00 y las 21.00 horas.

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