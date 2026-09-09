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Grúas Lalín-Deza estrena nueva sede en A Estrada

La nueva sede, en la antigua nave de Muebles Corral y Couto. | CEDIDA

La nueva sede, en la antigua nave de Muebles Corral y Couto. | CEDIDA

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Redacción

A Estrada

Grúas Lalín Deza ha trasladado su ubicación en A Estrada con el objetivo de continuar ofreciendo sus servicios con las mismas garantías. La empresa se encuentra ahora en la PO-841, kilómetro 2, desde donde seguirá prestando sus servicios de grúa y asistencia en carretera. Se trata de la antigua nave de Muebles Corral y Couto.

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