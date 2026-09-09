Grúas Lalín-Deza estrena nueva sede en A Estrada

Grúas Lalín Deza ha trasladado su ubicación en A Estrada con el objetivo de continuar ofreciendo sus servicios con las mismas garantías. La empresa se encuentra ahora en la PO-841, kilómetro 2, desde donde seguirá prestando sus servicios de grúa y asistencia en carretera. Se trata de la antigua nave de Muebles Corral y Couto.