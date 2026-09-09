El Golmar y el Laxeiro, los centros con más matriculados para el próximo curso

Los centros educativos de Deza y Tabeirós-Terra de Montes afrontan el curso 2026-2027 con 6.486 alumnos matriculados, según los datos facilitados por los propios colegios e institutos. Se trata de una cifra orientativa, puesto que todavía se están tramitando matrículas extraordinarias que pueden modificar el balance. Además, existe a priori un desfase con los datos difundidos este fin de semana por la Consellería de Educación, que cifra en 6.679 los estudiantes inscritos en las comarcas.

El recuento de los centros refleja un incremento de 74 alumnos respecto al curso pasado, cuando sumaban 6.412. El aumento, sin embargo, no se reparte de forma homogénea. Mientras Infantil y Primaria pierden 65 estudiantes, la secundaria incorpora 139, de modo que el crecimiento de ESO y Bachillerato permite más que compensar el retroceso de las primeras etapas.

De este modo, en Infantil se contabilizan este curso 1.097 alumnos, 34 menos que los 1.131 del anterior. Primaria baja de 2.708 a 2.677 escolares. En conjunto, ambas etapas reúnen 3.774 estudiantes, frente a los 3.839 del curso 2025-2026.

No obstante, el reparto es desigual, ya que los centros presentan evoluciones diferentes. El Figueiroa de A Estrada pasa de 389 a 371 alumnos y el Pérez Viondi de 368 a 351. El Plurilingüe de Silleda baja de 294 a 280, mientras que Agolada pasa de 95 a 92.

En sentido contrario, el Manuel Villar Paramá de Vea registra una de las mayores subidas, de 73 a 94 alumnos. El María Inmaculada de Silleda gana 19 y alcanza los 178, mientras que el Nosa Señora da Piedade de Vila de Cruces suma 14, hasta 195.

El Xesús Golmar de Lalín vuelve a encabezar los centros de Infantil y Primaria, con 606 alumnos, uno más que hace un año. Infantil aumenta de 150 a 160 y Primaria baja de 455 a 446.

Datos de matriculación de Infantil y Primaria / FDV

La tendencia cambia en secundaria. La ESO alcanza los 2.051 alumnos, 134 más que los 1.917 del curso anterior, y Bachillerato pasa de 656 a 661. En total, ambas enseñanzas reúnen 2.712 estudiantes, frente a los 2.573 de hace un año.

El mayor crecimiento corresponde al IES Pintor Colmeiro de Silleda, que pasa de 262 a 348 alumnos, 86 más. También destaca el IES Laxeiro de Lalín, que gana 46 y alcanza los 497 estudiantes.

En A Estrada, el Antón Losada Diéguez pierde 45 alumnos y pasa de 198 a 153. Su situación está condicionada por la reorganización del alumnado puesta en marcha hace unos años porque este será su último curso académico impartiendo ESO.

En Deza, el Laxeiro recupera el primer puesto entre los institutos de las comarcas y supera al Manuel García Barros, que baja de 467 a 461.

Datos de matriculación de secundaria. / FDV

En conjunto, el avance de la secundaria, con 139 alumnos más, supera la pérdida de 65 estudiantes en Infantil y Primaria y deja un saldo positivo de 74. El curso comienza así con más alumnado, aunque con un mayor peso de las etapas superiores.

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Con todo, el balance deberá revisarse cuando finalice el periodo de matriculación extraordinaria y se incorporen las altas pendientes. Hasta entonces, los 6.486 alumnos constituyen una fotografía provisional del curso que denota tendencia positiva.