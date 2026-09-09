Fiesta de la Volta ao Cole en la Farola

La Asociación de Comerciantes de A Estrada (ACOE) celebra la vuelta al cole con una tarde de juegos, hinchables y fiesta de la espuma. La actividad tendrá lugar mañana en la plaza de la Farola, de 17.00 a 20.30 horas. Las entradas se podrán conseguir con las compras realizadas en el comercio asociado.