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Audiovisual galego

Daniel González Alén recibirá o Premio de Honra do Certame Carlos Asorey

A Fundación Paco Lareo-A Solaina de Piloño recoñecerá o 17 de outubro a traxectoria do cineasta lalinense, pioneiro do documental amador galego durante os anos da Transición

Daniel González Alén (esquerda), na entrega de premios da primeira edición do certame.

Daniel González Alén (esquerda), na entrega de premios da primeira edición do certame. / Cedida

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Xan Salgueiro

Xan Salgueiro

Vila de Cruces

O cineasta, xornalista e escritor lalinense Daniel González Alén será distinguido co Premio de Honra do II Certame de Curtametraxes Documentais Carlos Asorey, organizado pola Fundación Paco Lareo-A Solaina de Piloño. O galardón entregarase o vindeiro 17 de outubro, coincidindo co acto no que se darán a coñecer as obras gañadoras desta segunda edición.

O certame incorpora este ano por primeira vez un premio de honra co obxectivo de recoñecer o traballo de cineastas pioneiros que abriron camiño no ámbito documental e serviron de ponte para as novas xeracións. A organización decidiu estrear esta distinción con González Alén, nacido en Lalín en 1951 e considerado un dos pioneiros do cinema documental amador (non profesional) en Galicia durante os anos da Transición.

A súa cámara centrou boa parte da súa atención na vida cotiá, nas tradicións populares e nas persoas anónimas, especialmente na comarca do Deza. Desde a Fundación Paco Lareo destacan o valor etnográfico e documental que teñen hoxe aquelas imaxes, convertidas co paso do tempo nun arquivo da memoria colectiva da comarca.

González Alén desenvolveu parte da súa actividade audiovisual como director e guionista do grupo Deza Cinema Galego, co que asinou películas como Fiadeiras de Zobra, Cantigas da Emigración ou Santuario do Faro. Varias destas producións proxectáronse en parroquias de toda Galicia e recibiron premios en certames de cinema amador como os de Vilagarcía e Lugo.

A Fundación tamén quere recoñecer coa distinción a colaboración mantida por González Alén ao longo dos anos coa entidade de Piloño.

O Premio de Honra entregarase o 17 de outubro na sede da Fundación Paco Lareo, en Piloño, nunha xornada na que se coñecerá tamén o fallo do II Certame de Curtametraxes Documentais Carlos Asorey. A convocatoria está dirixida a dar visibilidade ao traballo de novos creadores procedentes de universidades e escolas de cinema.

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O certame conta co apoio da Consellería de Lingua, Cultura e Xuventude, a través da Secretaría Xeral de Política Lingüística.

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