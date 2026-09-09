Audiovisual galego
Daniel González Alén recibirá o Premio de Honra do Certame Carlos Asorey
A Fundación Paco Lareo-A Solaina de Piloño recoñecerá o 17 de outubro a traxectoria do cineasta lalinense, pioneiro do documental amador galego durante os anos da Transición
O cineasta, xornalista e escritor lalinense Daniel González Alén será distinguido co Premio de Honra do II Certame de Curtametraxes Documentais Carlos Asorey, organizado pola Fundación Paco Lareo-A Solaina de Piloño. O galardón entregarase o vindeiro 17 de outubro, coincidindo co acto no que se darán a coñecer as obras gañadoras desta segunda edición.
O certame incorpora este ano por primeira vez un premio de honra co obxectivo de recoñecer o traballo de cineastas pioneiros que abriron camiño no ámbito documental e serviron de ponte para as novas xeracións. A organización decidiu estrear esta distinción con González Alén, nacido en Lalín en 1951 e considerado un dos pioneiros do cinema documental amador (non profesional) en Galicia durante os anos da Transición.
A súa cámara centrou boa parte da súa atención na vida cotiá, nas tradicións populares e nas persoas anónimas, especialmente na comarca do Deza. Desde a Fundación Paco Lareo destacan o valor etnográfico e documental que teñen hoxe aquelas imaxes, convertidas co paso do tempo nun arquivo da memoria colectiva da comarca.
González Alén desenvolveu parte da súa actividade audiovisual como director e guionista do grupo Deza Cinema Galego, co que asinou películas como Fiadeiras de Zobra, Cantigas da Emigración ou Santuario do Faro. Varias destas producións proxectáronse en parroquias de toda Galicia e recibiron premios en certames de cinema amador como os de Vilagarcía e Lugo.
A Fundación tamén quere recoñecer coa distinción a colaboración mantida por González Alén ao longo dos anos coa entidade de Piloño.
O Premio de Honra entregarase o 17 de outubro na sede da Fundación Paco Lareo, en Piloño, nunha xornada na que se coñecerá tamén o fallo do II Certame de Curtametraxes Documentais Carlos Asorey. A convocatoria está dirixida a dar visibilidade ao traballo de novos creadores procedentes de universidades e escolas de cinema.
O certame conta co apoio da Consellería de Lingua, Cultura e Xuventude, a través da Secretaría Xeral de Política Lingüística.
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