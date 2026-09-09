Convocan una concentración en Lalín contra el racismo en Ceuta

Un grupo de vecinos de Lalín convoca esta tarde una concentración en la Praza da Igrexa (20.30 horas) en la que se reivindicará el antirracismo y se mostrará la solidaridad y el respeto por los derechos humanos tras lo acontecido con la masiva entrada de migrantes en Ceuta.

Los convocantes denuncian que lo que pasa en la ciudad autónoma española es utilizado por la extrema derecha sionista que lleva décadas probando contra el pueblo palestino; es decir, bloquear la ayuda humanitaria, criminalizar a quien la presta y deshumanizar a las víctimas. Exigen una protección real para los migrantes y trabajadores de colectivos humanitarios, al tiempo que indican que las denominadas devoluciones en caliente son un delito, lo mismo que la omisión de socorro. Asimismo, recuerdan que también está penada la difusión de mensajes racistas y de odio o ejercer la violencia contra otras personas.