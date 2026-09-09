El Concello creará un aparcamiento al lado de la residencia de As Dores de Lalín

La apuesta del Concello de Lalín para que a cualquier localización del núcleo urbano se pueda llegar caminando en un tiempo de cinco minutos continúa materializándose. Con la puesta en marcha de los primeros aparcamientos disuasorios como los del Manuel Rivero, O Rodo y más recientemente el espacio habilitado en el solar de la antigua sala de fiestas Los Sauces, ahora hay que añadir otro que se pondrá en marcha en la calle Antonia Ferrín Moreiras.

El grupo de gobierno lleva meses trabajando en un proyecto que se materializará a corto plazo, si es posible ya para las fiestas patronales de finales de este mes, y solo los siempre enrevesados tiempos de la tramitación pública podrían demorarlo. El ejecutivo municipal llegó a un acuerdo con los propietarios de un solar situado cerca de la residencia de mayores de As Dores, en el margen izquierdo de la calzada en sentido ascendente hacia la Praza da Marina, donde se habilitará este aparcamiento disuasorio. Abarca un total de 1.308 metros cuadrados de superficie y, en consecuencia, según los cálculos estimados, podría dar cabida a unos 60 vehículos. Los servicios técnicos están dando forma ahora al acuerdo de cesión que, una vez esté listo, permitirá al Concello entrar en la parcela para realizar los trabajos de acondicionamiento.

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Los aparcamientos disuasorios funcionan muy bien en Lalín y sirven como complemento a las grandes bolsas de estacionamiento gratuitas de la trama urbana como O Regueiriño, el Campo da Feira Vello o el propio parking Europa, de acceso gratuito durante 24 horas, desde hace ahora casi cuatro años.