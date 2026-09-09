Las comarcas de Deza y Tabeirós suman 330 demandantes de vivienda, casi un centenar más en un año

La demanda de vivienda protegida mantiene una evolución claramente al alza en los concellos de las comarcas. El actual registro oficial de la Xunta contabiliza actualmente 330 personas en los nueve municipios, frente a las 234 de hace un año. Son 96 más en doce meses, un incremento del 41 %, que refleja una presión creciente sobre el acceso a una vivienda sometida a algún régimen de protección. El aumento es además generalizado pues solo Rodeiro permanece sin cambios y ninguno de los concellos de los que partían solicitudes hace un año reduce su demanda.

A Estrada encabeza con diferencia el listado, con 126 inscritos, el 38 % del total. Hace un año eran 83, por lo que suma 43 personas y registra una subida del 52 %. Le sigue Lalín, con 89 frente a las 68 de doce meses atrás. En este caso el incremento es de 21, un 31 %, y el municipio reúne ya el 27 % de toda la demanda. Entre ambos concentran 215 personas, casi dos tercios del total.

Silleda se mantiene como el tercer concello con mayor volumen, con 48 solicitudes, once más que hace un año, lo que supone un crecimiento próximo al 30 %. Cerdedo Cotobade pasa de 36 a 43 inscritos, siete más y un avance del 19 %. Estos cuatro municipios –A Estrada, Lalín, Silleda y Cerdedo Cotobade–reúnen 306 solicitantes, casi el 93 % del total.

La subida proporcional más intensa se produce en Vila de Cruces, donde el registro pasa de 7 a 16 personas, más del doble que hace un año, con un crecimiento del 129 %. Agolada aumenta de dos a tres inscritos y Rodeiro continúa con uno. Dozón, que hace un año no tenía ninguna solicitud contabilizada, suma ahora tres, mientras que Forcarei pasa de cero a una.

El desglose por modalidades muestra que la vivienda de protección oficial de promoción pública concentra la mayor parte de las peticiones, con 266 inscripciones, más de ocho de cada diez del total. La opción más solicitada es el alquiler, con 128 personas, seguida de la compra, con 78, y del alquiler con opción de compra, con 60. El arrendamiento representa por sí solo cerca del 39 % de todos los registros existentes en los nueve concellos.

Por municipios, A Estrada destaca en la compra de vivienda pública, con 49 solicitudes, además de 32 para alquiler con opción de compra y 23 para alquiler. En Lalín predomina, en cambio, el arrendamiento, con 44 personas, frente a 21 que optan por la compra y 14 por el alquiler con opción de compra. En Silleda también se impone esta fórmula, con 25 inscripciones, mientras que en Cerdedo Cotobade son 30.

El resto de modelostiene un peso mucho menor. La vivienda de promoción pública en núcleos rurales y cascos históricos reúne 19 solicitudes, mientras que la promoción privada de régimen general suma 38. A ello se añaden seis registros en el régimen concertado y uno en el régimen especial.

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Los datos muestran, en conjunto, una demanda cada vez más amplia y con un crecimiento especialmente acusado en A Estrada y Lalín. La comparación interanual muestra además que el aumento se extiende por buena parte del territorio y que el alquiler público se consolida como la fórmula con mayor demanda para las familias.