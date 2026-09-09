Parroquias
Cercio y Xestoso celebran este fin de semana sus fiestas de los Milagros
Las dos parroquias combinarán los actos religiosos con sesiones vermú y verbenas, mientras Xestoso acogerá el domingo la XIII Concentración de Tractores Clásicos
Redacción
Las parroquias de Xestoso, en Silleda, y Cercio, en Lalín, celebrarán este fin de semana sus fiestas en honor a la Virgen de los Milagros. Los programas previstos para los días 12 y 13 de septiembre combinan los actos religiosos con música y propuestas festivas, con especial protagonismo en Xestoso de su ya tradicional concentración de tractores clásicos.
En Cercio, la celebración arrancará el sábado 12. La misa solemne tendrá lugar a las 13.30 horas y la Banda de Música de Vilatuxe se encargará de los pasacalles, la sesión vermú y el concierto. Por la noche, la verbena estará amenizada por el grupo Euphoria y DJ David Expósito. La fiesta continuará el domingo 13, con misa solemne a las 13 horas. A continuación habrá sesión vermú con el grupo de gaitas y baile A Carballeira de Cercio. La parroquia viene celebrando además desde el día 3 la novena previa a las fiestas, con actos a las 20 horas. El campo de la fiesta estará cubierto con carpa.
En Xestoso, los actos se concentran el domingo 13, con misas rezadas a las 10, 11 y 12 horas, mientras que la solemne será a las 13. La primera pondrá también fin a la novena. Uno de los momentos destacados llegará a las 12.30 horas con la XIII Concentración de Tractores Clásicos, una cita que volverá a reunir en la parroquia vehículos agrícolas de otras épocas. La procesión y la sesión vermú estarán acompañadas por el Grupo de Gaitas Pereiriños de Curantes y el Grupo Alba. La programación se retomará a partir de las 17.00 horas con fiesta y verbena a cargo de Alba y Reflejos. El recinto contará asimismo con campo cubierto con carpa y servicio de pulpería, completando una jornada en la que tradición religiosa, música y maquinaria agrícola histórica volverán a darse cita en Xestoso.
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