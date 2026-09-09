Hábitos saludables
La cadena de gimnasios que abrirá en Pontiñas prepara sus instalaciones
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
REDACCIÓN
Lalín
La apertura de un gimnasio de la cadena Synergym en el Centro Comercial Pontiñas de Lalín ampliará la ya notable oferta de negocios especializados en hábitos saludables y acondicionamiento físico.
La empresa instaló una lona en el bajo del Pontiñas, con fachada al aparcamiento, en el que abrirá próximamente, pero además publicita su desembarco en Lalín con otro anuncio que cubre la fachada de un edificio en la zona de As Queimadas. El horario previsto será de lunes a viernes, de 6.00 a 23.00 horas; sábados, de 9.00 a 18.00; y domingos y festivos, de 9.00 a 14.00.
- Un perro muerde a una vecina de Navia cuando protegía a su perra del ataque: Eira huyó pero apareció tras tres días perdida
- La Guardia Civil investiga vertidos durante unos trabajos de reparación de un barco de pasaje en Bueu
- La Guardia Civil logra frenar una estafa de 46.300 euros con criptomonedas a un pontevedrés
- Comprar en el centro de Vigo es tres veces más caro que en la periferia: así están los precios del metro cuadrado por barrios
- Evacúan de madrugada a un vigués de un velero fondeado en Arneles en la ría de Aldán
- Sin consenso en Vigo por Peinador: Abel Caballero insiste en que «solo hay un modelo» y Luisa Sánchez lo acusa de «despreciar» fondos de Diputación y Xunta
- El mosquito tigre se extiende en el área de Vigo: cómo evitar y paliar su persistente picadura
- Un niño alerta al 112 de un incendio en su casa en Vigo mientras su madre intenta apagarlo