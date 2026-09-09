La cadena de gimnasios que abrirá en Pontiñas prepara sus instalaciones

La apertura de un gimnasio de la cadena Synergym en el Centro Comercial Pontiñas de Lalín ampliará la ya notable oferta de negocios especializados en hábitos saludables y acondicionamiento físico.

La empresa instaló una lona en el bajo del Pontiñas, con fachada al aparcamiento, en el que abrirá próximamente, pero además publicita su desembarco en Lalín con otro anuncio que cubre la fachada de un edificio en la zona de As Queimadas. El horario previsto será de lunes a viernes, de 6.00 a 23.00 horas; sábados, de 9.00 a 18.00; y domingos y festivos, de 9.00 a 14.00.