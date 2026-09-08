La XGN Intermax abre las preinscripciones para su 26ª edición

La XGN Intermax ha abierto este 8 de septiembre el plazo de preinscripción para participar en su 26ª edición, que se celebrará del 9 al 11 de octubre en el recinto de la Feira Internacional de Galicia Abanca, en Silleda. La cita volverá a reunir nuevas tecnologías, informática y ocio digital.

Las preinscripciones pueden realizarse ya a través de la web oficial del evento, mientras que las reservas comenzarán el 15 de septiembre. A partir de esa fecha, los participantes podrán seleccionar también sus puestos, una opción pensada para facilitar que quienes acudan en grupo puedan situarse en la misma zona. El precio de participación con reserva será de 40 euros.

La XGN Intermax mantendrá sus dos espacios habituales, Intranet y Extranet. La Intranet estará orientada a las personas inscritas y ofrecerá un puesto con conexión de altas prestaciones, además de derecho a acampar y participar en actividades exclusivas.

La Extranet, por su parte, contará con una programación abierta tanto a participantes como a visitantes, con talleres, conferencias, zona de videojuegos y actividades deportivas. El acceso será gratuito los días 9 y 10 de octubre, de 10.00 a 20.00 horas.

La Intranet permanecerá operativa desde el 9 de octubre hasta primera hora de la tarde del día 11. No obstante, los inscritos podrán acceder al recinto desde las 16.00 horas del 8 de octubre, durante la denominada preparty.

Conexión de hasta 40 Gbps

La edición de este año volverá a combinar formación, entretenimiento e intercambio de ideas, con el apoyo de la Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, y el patrocinio oficial de Intermax Technology.

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La compañía tecnológica gallega, incorporada al proyecto en 2024, permitirá que los participantes dispongan por tercera vez de una conexión de hasta 40 Gbps, el doble de la velocidad que se alcanzaba antes de su participación en el evento.