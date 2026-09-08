Los vecinos de Guimarei estrenan los talleres del Provincia Activa

La Asociación Veciñal da Terra de Guimarei, de A Estrada, participa desde este lunes en los primeros talleres de Provincia Activa, programa de la Diputación de Pontevedra para fomentar el envejecimiento activo. En concreto, 18 integrantes de la entidad comenzaron el curso de «juego y diversión». La iniciativa reúne esta semana a 211 mayores de 11 asociaciones de la provincia. Además, se desarrollarán talleres de risoterapia, memoria, bailes de salón, restauración de muebles, pandereta y canto popular y musicoterapia. En total, Provincia Activa ofrece 25 talleres, con un presupuesto de 210.000 euros, para 160 entidades de 44 municipios.