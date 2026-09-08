El vacuno mayor impulsa el negocio bovino de la Central por encima de 1,25 millones

La Central Agropecuaria de Galicia Abanca cerró la sesión del 8 de septiembre con un repunte claro de la facturación bovina, que alcanzó 1.255.504 euros, 263.565 más que en la subasta anterior. El incremento se produjo también en la afluencia, con 1.307 reses, 164 más, y en las adjudicaciones, que llegaron a 1.259 animales, con un aumento de 116.

La recría mantuvo un peso destacado, con una facturación de 373.432 euros y un precio medio de 486,87 euros, 28,10 más. En esta sección continuó destacando la mejor cotización de los machos frente a las hembras, especialmente en los cruces industriales. Los pasteros también mejoraron, hasta 93.183 euros en ventas y un precio medio de 1.012,86 euros, 58,45 más.

Los becerros carniceros movieron 202.080 euros, con un precio medio de 1.496,89 euros, 7,04 menos. El mayor salto lo dio el vacuno mayor, que elevó su facturación hasta 586.809 euros y situó el precio medio en 2.214,37 euros, 174,96 más.

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En las mesas de precios, el porcino cebado repitió cotizaciones, con el selecto en 1,385 euros/kilo y el normal en 1,36. Los lechones se mantuvieron en 43 euros los de única explotación y 38 los de varias procedencias. Huevos y porcino de desvieje tampoco registraron cambios. En gallinas hubo regularización de mercado, mientras que el conejo sigue sin cotización propia en Silleda y toma como referencia la de Loncun, en Madrid, que se mantuvo en 2,4 euros/kilo.