Obras
Somoza exige la mejora pendiente de 12 pistas del municipio de Rodeiro y que se redacten proyectos para otras 25
El PP considera insuficientes los trabajos en la red viaria municipal
El PP de Rodeiro llevará al próximo pleno una moción para reclamar al gobierno local la ejecución de las mejoras viarias que, según sostiene, quedaron pendientes del proyecto aprobado por el anterior ejecutivo popular. Aquella actuación, financiada con 800.000 euros del remanente municipal, incluía 21 lugares. Los populares afirman que 12 continúan sin completar tres años después y piden que se retome de forma íntegra el plan, al considerar que el deterioro del firme se agravó tras los últimos inviernos y sostiene que estas obras ya eran necesarias en 2023 y que su demora ha convertido la intervención en urgente.
Entre las actuaciones pendientes, la moción cita los núcleos de Vilares, Farán, Castugares, Adelán y Carboentes, además de las pistas Vilameá-San Cristovo, Saborín-cruce de Cantelle, cruce de Cantelle-Bagarelas, Vilela-Xabalde y cruce de Melide-Xabalde. El PP señala que en Vilameá-San Cristovo se prevé intervenir con fondos del Plan +Provincia 2025 y que también se proyecta una actuación parcial en el cruce de Melide-Xabalde, aunque reclama completar los trazados previstos inicialmente.
A esta demanda, el grupo municipal suma un nuevo paquete de 25 pistas que considera necesitadas de una mejora integral. Son A Torre-Pedroso; O Mesón-Alemparte; Vilares-Arcas; cruce de Vilares-Outeiro; San Cristovo-Villaravide; Saa-Paredes; Pescoso-Agrochouso; EP-6206-Coreixas; A Portela-Coreixas; Suime-Coreixas; Vilameá-Fafián; A Ermida-Outeiro; acceso a Lamazares; Fafián-Casanova-Río; Vilaxuste-Trasulfe; PO-533-Lamademena; Asperelo-Bardelás; Agrosagro-Rañestras; Carboentes-Mourigás-Toiriz; Cuñarro-Padín; Caxide-Farán; Caxide-Baroncelle-Carboentes; Couso-Pereira; Xabalde-Bagarelas-Saborín; y As Santas-Espasante-Calque.
La propuesta del PP plantea que el Concello redacte los proyectos y ejecute estas 25 actuaciones en un plazo máximo de un año. También reclama un plan específico para acondicionar accesos a explotaciones agroganaderas, granjas y establos, así como el interior de núcleos rurales, y otro programa anual de mantenimiento de la red viaria municipal.
La portavoz popular, Cati Somoza, acusa al gobierno bipartito, de haber realizado inversiones insuficientes durante el mandato y sostiene que el Concello dispuso de recursos de la Deputación, de la Xunta y del remanente heredado. La moción se votará en el pleno del día 14.
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