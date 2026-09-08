Sinfonía de fe y paraguas en el altar verde de Galicia

La tradicional Romería del Monte Faro, una de las manifestaciones religiosas y festivas más arraigadas de Galicia, ha vuelto a congregar este martes a miles de personas (esta vez bajo una pertinaz e incómoda lluvia) en una muestra inquebrantable de fe y comunidad. Celebrada anualmente durante las jornadas del 7 y el 9 de septiembre, esta festividad popular destaca por su gran capacidad de convocatoria, atrayendo a fieles, vecinos y visitantes procedentes de las cuatro provincias gallegas, quienes convergen en este emblemático enclave geográfico para rendir honores a la Virgen del Faro.

El inicio de las celebraciones eclesiásticas del día grande estuvo marcado por la marcha general hacia el santuario, completando un exigente recorrido de cuatro kilómetros en continuo ascenso. A pesar de las inclemencias meteorológicas registradas durante la jornada, los numerosos de devotos desafiaron a la lluvia con notable entereza, manteniendo algunos el paso firme incluso de rodillas y el espíritu religioso a lo largo de todo el trayecto de subida. El avance de la comitiva de romeros estuvo acompañado y solemnizado por las melodías del conocido gaiteiro lalinense Plácido Rozas, que puso música a la jornada, aportando el sonido tradicional idóneo para un evento de estas características.

Centenares de fieles desafiaron el mal tiempo en el día grande de la Romería de Monte Faro. Alfonso Carrasco, obispo de Lugo, ofició la misa solemne, que acabó con una procesión alrededor de la ermita. / Bernabé / Javier Lalín

Durante la ascensión a la cumbre, los participantes recorrieron las diferentes estaciones que componen el Vía Crucis que flanquea el camino, deteniéndose asimismo en las inmediaciones de las diversas fuentes de carácter «milagreiro» que jalonan la ruta, espacios asociados desde hace generaciones al fervor popular de la comarca. Todos ellos comparten una devoción inquebrantable hacia la Virgen cumpliendo con sus promesas a la advocación mariana. Al culminar la subida y alcanzar la cima, se procedió a la celebración de la misa solemne. En esta ocasión, el acto litúrgico estuvo oficiado por el obispo de Lugo, Alfonso Carrasco, que se encargó de dirigir los ritos religiosos ante la multitud congregada en el altar dispuesto al aire libre. La afluencia de personas abarrotó por completo los aledaños del santuario para participar de la eucaristía de campaña bajo una atmósfera de profundo respeto y un mapa de paraguas que aportaron colorido al evento.

Comunión en la misa solemne de las 13.00 horas. / Bernabé / Javier Lalín

Una vez concluidos los actos religiosos, la jornada dio paso a su vertiente más festiva. El recinto se transformó rápidamente en el epicentro de una gran y pasada por agua verbena popular. El recinto contó con grandes carpas especialmente habilitadas para el evento, que cobijaron a numerosos puestos tradicionales de pulpeiros y otros establecimientos de restauración, ofreciendo una amplia gastronomía para todas las edades. Sin embargo, las múltiples familias y grupos de amigos tenían previsto reunirse en los espacios naturales del monte para organizar comidas campestres con platos preparados traídos desde sus respectivos hogares, consolidando el perfil integrador de la romería, tuvieron que posponerlo por las inclemencias meteorológicas. A pesar de todo, los festejos y la convivencia en la cumbre tuvieron su versión indoor bajo las carpas habilitadas, que por momentos se quedaron pequeñas para acoger a tanta gente.

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Las pulpeiras trabajaron a destajo durante la jornada. / Bernabé / Javier Lalín

La emblemática Romería del Monte Faro concluirá formalmente durante la jornada de este miércoles. Los romeros despiden las celebraciones en el santuario y la Virgen del Faro regresará a la iglesia de Requeixo, dando así por finalizados unos festejos que vuelven a combinar una edición más con éxito cultura, fe y fraternidad en el corazón de Galicia, a medio camino entre Rodeiro y Chantada.