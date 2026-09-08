Siete de cada diez beneficiarios de pensiones no contributivas en Deza y Tabeirós son mujeres

Las pensiones no contributivas pierden beneficiarios en las comarcas al pasar de 1.160 perceptores en 2020 a 1.076 al cierre del año pasado, lo que supone 84 menos y una caída del 7,2% en cinco años. El descenso no es uniforme ni por territorios ni por modalidades: se concentra especialmente en las prestaciones de invalidez, mientras que las de jubilación muestran una mayor resistencia y llegan incluso a crecer en algunos municipios.

Las pensiones no contributivas están dirigidas a personas que no han cotizado lo necesario y que, además, carecen de ingresos suficientes. En el caso de la jubilación se exige tener 65 años o más y cumplir determinados requisitos de residencia; para la modalidad de incapacidad, la edad se sitúa entre los 18 y los 65 años y es necesario acreditar un grado de discapacidad igual o superior al 65%. La cuantía íntegra anual fijada para el pasado curso fue de 7.905,80 euros, aunque el importe individual depende de las rentas y de la unidad de convivencia.

La principal variación de las comarca sse encuentra en las pensiones de invalidez. En 2020 había 323 beneficiarios y en 2025 quedan 277, un retroceso del 14,2%. Las de jubilación pasan de 837 a 799, con 38 perceptores menos y un descenso más moderado, del 4,5%. El peso de la jubilación, por tanto, aumenta dentro del conjunto: representaba el 72,2% de las pensiones no contributivas en 2020 y alcanza ahora el 74,3%.

Lalín continúa concentrando el mayor número, con 371 beneficiarios, frente a los 388 de cinco años antes. La reducción es de 17 personas, un 4,4%. La caída se explica sobre todo por la invalidez, que pasa de 93 a 81 perceptores, mientras que la jubilación apenas varía, de 295 a 290. A Estrada mantiene la segunda cifra más elevada, con 301 pensiones frente a 311 en 2020, un descenso del 3,2%. En este municipio se produce, además, una evolución contrapuesta: las prestaciones de invalidez bajan de 108 a 88, pero las de jubilación sin embargo aumentan de 203 a 213.

Silleda es la única localidad de las ocho analizadas que incrementa el número total de perceptores. Pasa de 103 a 110, un 6,8% más. Las pensiones de jubilación suben de 75 a 81 y las de invalidez, de 28 a 29. En el resto domina el retroceso. Vila de Cruces baja de 123 a 108 beneficiarios, un 12,2%; Rodeiro, de 63 a 54, un 14,3%; y Agolada, de 106 a 82, un 22,6%. Dozón pasa de 23 a 18, un 21,7% menos, mientras que Forcarei registra la mayor reducción porcentual, del 25,6%, al caer de 43 a 32 perceptores. En este último municipio destaca la bajada de las pensiones de jubilación, de 31 a 20.

La feminización de estas prestaciones apenas cambia. En 2025, 723 de los 1.076 beneficiarios son mujeres, el 67,2%, frente a 353 hombres. Cinco años antes eran 777 mujeres y 383 hombres, por lo que el peso femenino se mantiene prácticamente intacto. La diferencia se concentra sobre todo en la jubilación: hay 568 mujeres perceptoras frente a 231 hombres. En invalidez la distancia es menor, con 155 mujeres y 122 hombres.

La lectura de las dos modalidades requiere, con todo, una cautela. La estadística del IGE incorpora a jubilación los expedientes que se iniciaron como pensiones de invalidez cuando sus beneficiarios tienen 65 años o más al cierre del año. Parte de la reducción de la invalidez puede responder, por tanto, al paso de perceptores de una categoría a otra y no a una baja efectiva del sistema. Ese efecto no explica, sin embargo, la caída del total comarcal, que refleja 84 beneficiarios menos entre ambos ejercicios.

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La evolución comarcal es, además, más negativa que la registrada en el conjunto de Galicia. Según el IGE, la comunidad tenía 37.841 beneficiarios en 2020 y 36.521 en 2024, una reducción del 3,5%. El dato del cierre del año del Imserso sitúa el total gallego en 36.437 pensiones, un 3,7% menos que en 2020. También en Galicia cae con fuerza la incapacidad, desde 13.826 perceptores en 2020 hasta 11.933 en diciembre de 2025, mientras que la jubilación aumenta ligeramente, de 24.015 a 24.504. En los ocho concellos de las dos comarcas en cambio, descienden ambas modalidades. El balance dibuja así una pérdida más intensa de beneficiarios que la media gallega, con especial incidencia en los municipios de menor tamaño y una estructura territorial muy desigual.