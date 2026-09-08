Seis años de garra (y edad) sobre dos ruedas

El joven piloto dezano Álex González, de tan solo 6 años, logró consolidarse en el «Top 10» del Campeonato Nacional de Motocross de Portugal tras un fin de semana de máxima exigencia en el que firmó una victoria en el Supercross de Tui el sábado y un meritorio octavo puesto el domingo en Valpaços. Con estos resultados, se mantiene noveno en la clasificación general y conserva opciones de asaltar la octava plaza en la última cita del calendario, un hito extraordinario al competir en una categoría con rivales de mayor edad y experiencia.

La hazaña comenzó el sábado en el Supercross de Tui. En esta cita de máxima rivalidad, González exhibió su velocidad y capacidad de lucha para llevarse una magnífica victoria que reforzó su moral antes de emprender el viaje internacional. Sin apenas tiempo para el descanso, el equipo del piloto se desplazó el domingo hasta la localidad portuguesa de Valpaços. El esfuerzo físico de la jornada anterior y las horas de carretera no mermaron el rendimiento del crío, que completó una sólida carrera para cruzar la meta en la octava posición frente a una parrilla muy competitiva.

Este octavo puesto en tierras lusas resulta clave para las aspiraciones del veloz piloto dezano en el Campeonato Nacional de Portugal. A falta de una sola prueba para la conclusión definitiva del certamen, Álex González ocupa la novena posición de la general y se encuentra a tiro de piedra de la octava plaza final, el gran objetivo matemático fijado para el inminente cierre de la temporada. Para un niño de seis años, rodar de forma constante en los puestos de privilegio de un campeonato estatal extranjero representa un éxito mayúsculo en su etapa de formación y un aviso claro de su proyección.

Álex González compitiendo el pasado fin de semana. / Cedida

Más allá de los números y las clasificaciones, el proyecto deportivo de Álex González destaca por su rápido crecimiento, la madurez en pista y una valentía inquebrantable que le permite afrontar cada salida sin amedrentarse ante rivales más experimentados. Cada fin de semana de carreras se convierte en una oportunidad de aprendizaje, experiencia y desarrollo integral dentro de una disciplina tan compleja como el motocross, donde la edad no es una barrera si se acompaña de un método estricto de trabajo, pasión incondicional y una ilusión verdaderamente desbordante en cada entrenamiento.

Para sostener una estructura competitiva de este nivel en dos países de forma simultánea, el pequeño piloto cuenta con el respaldo fundamental de importantes firmas comerciales. Estos patrocinadores confían plenamente en su talento y aportan los recursos necesarios para hacer viable una aventura deportiva que no ha hecho más que comenzar. El apoyo constante de estas marcas locales y sectoriales es el motor que permite al piloto dezano seguir quemando etapas con firmeza, garantizando el material técnico preciso para competir con las máximas garantías mecánicas.

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La mirada de Álex González, que va a ser intruido por el piloto Román Pérez, está puesta ahora en la preparación de la última cita del campeonato luso. El plan de trabajo de cara al desenlace de la temporada mantiene una filosofía clara: seguir disfrutando de las motos, acumular kilómetros de aprendizaje y pelear con garra por escalar ese último peldaño en la clasificación. Detrás de la visera del casco y del dorsal 91 habita un niño con un sueño que crece carrera a carrera, mucho talento por pulir y todo un camino por recorrer en el motociclismo.