Las piscinas municipales alcanzan los 4.675 accesos vendidos

Las piscinas municipales de A Estrada han cerrado la temporada de baño con 4.675 entradas vendidas durante los dos meses y medio que permanecieron abiertas, entre el 23 de junio y el 6 de septiembre. A esta cifra se suman los usuarios del Campus Deportivo de Verano, que utilizaron las instalaciones durante las mañanas y elevaron a más de 8.400 los accesos registrados.

En concreto, los 4.675 accesos corresponden a las personas que abonaron su entrada para utilizar las piscinas en horario de tarde y durante los fines de semana. Sin embargo, el dato no refleja el volumen total de usuarios, ya que de martes a viernes –los lunes las instalaciones permanecen cerradas por mantenimiento– las piscinas también acogieron a los participantes en el Campus Deportivo de Verano. El programa reunió a más de 300 bañistas cada mañana de julio y alrededor de 150 diarios durante agosto.

Por meses, julio concentró la mayor afluencia, con 2.403 entradas vendidas. Le siguió agosto, con 1.522, mientras que durante los días de apertura de junio se contabilizaron 384 accesos y en los primeros seis días de septiembre, otros 366. Además, el 57,4% de las entradas expedidas en las taquillas correspondió a usuarios adultos.

Así, julio no solo fue el mes con más usuarios, sino que también concentró la jornada de mayor afluencia de toda la temporada. Fue el martes 28, cuando se vendieron 265 entradas durante la tarde. A continuación se situaron los días 2 y 5 de julio, con 239 y 236 accesos, respectivamente.

En agosto, por su parte, la mayor concurrencia se produjo también en martes. El día 18 llegaron a las instalaciones 224 usuarios durante la tarde. En junio, el máximo se alcanzó el propio día de apertura, el 23, con 158 entradas, mientras que en septiembre el mejor registro correspondió al día 3, con 127 accesos.

El balance de las piscinas se suma al uso de otros espacios de baño del municipio durante el verano. La temporada se desarrolló en paralelo al funcionamiento de la playa fluvial de Porta Pousada, en Liñares. En este caso, no obstante, el Concello no dispone de una cifra de usuarios, puesto que el acceso al espacio es libre y no requiere el pago de entrada.

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De este modo, las piscinas municipales cierran una campaña que combinó el uso recreativo de las instalaciones con la actividad del Campus Deportivo de Verano. La participación en este programa permitió sumar más de 8.400 accesos matutinos al balance, por lo que el volumen de usuarios de las instalaciones superó ampliamente las entradas expedidas en taquilla.