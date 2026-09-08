Memoria histórica
Piden cambiar el nombre de la calle Manuel Gutiérrez
El BNG aboga por eliminar los rastros del franquismo y postula a Antonio Sueiro Cadavide como homenajeado
El BNG de Cerdedo Cotobade llevará al próximo pleno una propuesta para cambiar el nombre de la calle Manuel Gutiérrez Torres por el de Antonio Sueiro Cadavide, último alcalde republicano de Cerdedo. La iniciativa pretende sustituir la referencia a quien fue alcalde franquista y jefe de la Falange local por la de un regidor vinculado a la defensa de la República y a la actividad agraria, educativa y cultural del municipio.
La propuesta contempla además una condena del golpe militar de 1936 y de la dictadura franquista y reclama al gobierno local que cumpla los acuerdos aprobados por el órgano colegiado en noviembre de 2021, entre los que figuraba la creación de una comisión destinada a eliminar la simbología franquista del espacio público y las menciones conmemorativas del alzamiento y la dictadura.
Asimismo, el portavoz municipal del BNG, Ernesto Filgueira, defiende que la modificación del nomenclátor supone «un acto de xustiza e dignidade», más allá del cumplimiento de la legislación sobre memoria democrática. En este sentido, los nacionalistas consideran que las instituciones deben condenar el golpe de Estado y la dictadura y reconocer a quienes sufrieron la represión durante ese periodo.
Sueiro Cadavide ejerció como alcalde en tres etapas: entre junio de 1931 y diciembre de 1932, entre abril de 1933 y octubre de 1934 y desde febrero de 1936 hasta el golpe de Estado, aunque en esta última etapa fue apartado del cargo al afrontar un proceso judicial por supuesta falsedad documental.
Por otra parte, el cambio de nombre de la calle Manuel Gutiérrez Torres ya fue objeto de debate municipal. En abril de 2006, la corporación acordó por unanimidad retirar su nombre, aunque ocho meses después el PP revocó el acuerdo.
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