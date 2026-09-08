La meteorología adelanta la temporada de recogida de manzana en A Estrada

La campaña de recogida de manzana de sidra ha dado comienzo en el Concello de A Estrada, donde los trabajos se han adelantado respecto a otros años debido a las condiciones meteorológicas registradas durante el verano. El municipio, uno de los principales referentes del sector, cuenta con alrededor de 120 hectáreas certificadas para la producción de manzana de sidra y cada año recoge cerca de 1,5 millones de kilos, con un valor económico estimado de unos 700.000 euros.

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, puso en la jornada de ayer en valor la importancia de este sector durante la visita que realizó a las cooperativas Ullama y Maestra, situadas en A Estrada, y destacó el papel de Galicia como una potencia en la producción de manzana de sidra, consolidada como una de las principales regiones productoras de España.

En este sentido, María José Gómez señaló que Galicia cuenta con unas 400 hectáreas certificadas para manzana de sidra, de las cuales 120 se encuentran en A Estrada. La producción alcanzó en 2025 un valor económico de 2,2 millones de euros.

La titular de Medio Rural destacó en este sentido el trabajo de las personas productoras de sidra y su apuesta por una producción de calidad, que, según aseguró, contribuye al prestigio que caracteriza a las elaboraciones de A Estrada. El municipio es, de hecho, el territorio europeo con mayor superficie certificada en ecológico y se sitúa como principal productor de sidra del continente.

Calidad diferenciada

En este contexto, la conselleira subrayó también la importancia de la calidad diferenciada en la producción agroalimentaria gallega y se refirió al sello Artesanía Alimentaria, destinado a poner en valor los productos elaborados de forma artesanal y favorecer la generación de valor añadido. Las dos sidras producidas en A Estrada, Rabiosa y Peroja, se comercializan bajo este distintivo.

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Gómez aseguró que el gobierno gallego continuará trabajando en esta línea, apostando por una producción agroalimentaria amplia y diversa que caracteriza al sector primario gallego y, al mismo tiempo, por la transformación de los productos para conseguir que el valor añadido generado permanezca en el territorio.