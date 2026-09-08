«A ilustración de cómic é un sector precario, custa vivir del»
«Sempre me atraeron a fantasía e a ciencia ficción. Aquelo do que me nutría na infancia foi alimentando o imaxinario que agora aparece no meu traballo»
André Díaz Cerviño ten 30 anos, é natural da Estrada e estudou Belas Artes en Pontevedra. O que comezou como unha afección durante a adolescencia, compartindo os seus debuxos en internet (@grimonomicon), acabou levándoo a traballar para proxectos de cómic e xogos de rol, principalmente para clientes estranxeiros. Agora combina a ilustración con novos intereses, mentres recoñece as dificultades de converter o seu oficio nunha profesión estable.
Como comezou no mundo da ilustración?
Comecei cando estaba no instituto, hai máis dunha década. Primeiro utilicei Tumblr, onde aprendín a mover o que facía e a coñecer xente con intereses similares. Despois, durante a carreira de Belas Artes, pasei a Instagram e fun conseguindo máis seguidores. A medida que publicaba, empezaron a chegar algúns encargos e foi así como comecei a traballar dunha maneira máis profesional.
Sempre traballou en dixital?
Prácticamente si. De rapaz debuxaba e pintaba en formato tradicional e teño unha formación bastante clásica nese sentido, pero para a ilustración prefiro o dixital. Aforra moito traballo e material, é máis fácil de transportar e tampouco tes que preocuparte por escanear as obras. En xeral, estás menos limitado.
Que tipo de traballos publicaba nas redes?
Durante a carreira fun subindo cada vez máis ilustracións. Por exemplo, subín unha serie que tivo bastante éxito baseada en O Señor dos Aneis. Pouco a pouco íase formando a miña marca persoal e as obras foron collendo máis alcance.
Lembra os seus primeiros proxectos importantes?
Dende logo. Un foi Stomped, co que comecei a traballar dunha forma máis seria e a longo prazo. Colaborei nun cómic de 30 páxinas a cor que acabou publicándose en formato físico e xa leva varios números. Recentemente saíu tamén un compendio sobre o mesmo. A partir de aí comecei a traballar máis seriamente tanto en ilustración como en debuxo de cómic. Foi entón, e polo tipo de ilustracións que estaba facendo, que contactou comigo un autor que estaba preparando unha guía para un xogo de rol, chamado The Chronicle of Aeres. Incluía un bestiario e distintas ilustracións relacionadas co mundo que creara. Eu fun o encargado de deseñar o 90% das persoaxes, así como algunha ilustración a maiores, máis traballada. Foi un proxecto do que me fixo especial ilusión formar parte, porque desde pequeno gustábame mirar este tipo de guías, sobre todo polos debuxos.
Que referentes marcaron o seu estilo?
Teño bastantes, sobre todo do mundo do cómic, como Moebius e Philippe Druillet. Tamén me influíron publicacións tipo fancine ou comix dos anos oitenta, que coñecía grazas a meu pai. Sempre me atraeron a ficción, a fantasía, os monstros e as escenas fantásticas. Aquelo do que me nutría durante a infancia foi alimentando ese imaxinario que agora aparece no meu traballo.
Vostede tamén ten experiencia no audiovisual. Como foi fundar e traballar Gancho Producións?
Así é. Gancho, como moitas outras cousas, xurdiu desas sinerxias que se crean con xente coa que tes grupos afíns. Eramos un grupo de amigos que faciamos curtametraxes e outros traballos audiovisuais. A miña achega era principalmente facer os storyboards, unha especie de guión visual en formato de cómic. O último que publicamos foi a webserie de Acortados, coa que estivemos nominados aos Mestre Mateo. Isto abriume as portas a outros traballos, como realizar varias ilustracións para o dossier de Monstro, de Gaita Films, que está por saír.
É un ámbito no que lle gustaría continuar?
Estou aberto a case todo, aínda que o meu interese sempre estivo máis centrado no cómic e na ilustración. O storyboard é diferente: son debuxos rápidos para construír un guión visual e o resultado artístico non ten tanta importancia porque normalmente non chega ao público.
En que está centrado actualmente?
Ultimamente non estou tan activo coa ilustración, aínda que sigo facendo algún debuxo pola miña conta e encargos puntuais de clientes. Agora interésame o desenvolvemento de videoxogos. Estou aprendendo e creo que podo combinar as dúas formacións que teño, a técnica, relacionada coa programación e o desenvolvemento de aplicacións, e a artística.
É posible vivir da ilustración?
É moi difícil. Sendo honesto, é un sector moi precario. Ao final eres autónomo e, aínda que teñas bastantes encargos, custa chegar ao que sería un salario mínimo.
Vivir na Estrada supuxo algún inconveniente?
Realmente non. Unha cidade grande pode facilitar os contactos persoais con outros artistas, crear comunidade ou montar un estudo, pero para atopar traballo non creo que sexa determinante. Aproximadamente o 90% dos clientes cos que traballei foron estranxeiros.
Como ve o sector en España?
É bastante difícil. Polo que vexo tamén en amigos e coñecidos que se dedican a isto. Noutros países, como Francia, creo que se toma máis en serio este oficio. En España, en particular, as condicións fan que sexa moi complicado convertelo nunha profesión.
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