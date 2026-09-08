Las familias del CPI de Rodeiro exigen condiciones dignas ante los fallos estructurales que sufre el centro

La ANPA Xulio Lois del CPI de Rodeiro ha denunciado que el centro inicia el curso con varias deficiencias de mantenimiento que, según sostiene, se arrastran desde hace años sin que hayan sido resueltas.

La asociación de familias señala, entre los principales problemas, la existencia de aseos inutilizados, luces fundidas en varias aulas y canalones atascados que provocan filtraciones de agua hacia el interior del edificio. A estas incidencias añade otras averías que, asegura, contribuyen al deterioro general de las instalaciones.

La ANPA atribuye la prolongación de esta situación a la falta de acuerdo entre la dirección del centro, la Xunta de Galicia y el Concello de Rodeiro sobre las responsabilidades de mantenimiento. Ante el comienzo de las clases, reclama coordinación entre las partes para acometer las actuaciones pendientes.

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«A comunidade educativa non pode seguir a pagar as consecuencias dun conflito de competencias que se alarga inxustificadamente. Esiximos solucións inmediatas e efectivas», sostiene la asociación, que pide que el alumnado pueda iniciar el curso «en condicións dignas».