La Escola de Xadrez de Lalín abrirá el plazo de matrícula el 6 de octubre

La Escola de Xadrez de Lalín abrirá el martes 6 de octubre sus clases semanales de ajedrez para el curso 2026/2027. El programa, operativo hasta junio, se impartirá los martes lectivos en el Espazo Xove de la capital dezana. La oferta formativa consta de tres niveles y horarios específicos: iniciación (de 16.00 a 17.00 horas), nivel medio (de 17.30 a 19.00 horas) y jugador de club (de 19.00 a 21.00 horas). La dirección técnica corresponde al excampeón gallego individual y entrenador federativo, Juan Roberto Patiño Romaris.

Según la organización, las clases buscan promover ventajas en el desarrollo cognitivo de los alumnos, potenciando factores clave como memoria, rendimiento académico, creatividad, madurez, concentración, pensamiento crítico y el valor de la derrota. El coste mensual se fija por niveles: 20 euros para iniciación (una hora semanal), 25 euros para nivel medio (hora y media semanal) y 30 euros para jugador de club (dos horas semanales).

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El Concello reservará plazas gratuitas para alumnos con escasos recursos y aplicará un 50 por ciento de descuento en la segunda cuota más baja entre familiares de hasta segundo grado. El abono se realizará por trimestres anticipados en octubre, enero y abril en la cuenta de Caixa Rural Galega ES04-3070-0036-7861-3504-0019. Las inscripciones se gestionan en la dirección de correo electrónico escuadadeajedrezlalin@gmail.com o en el teléfono de contacto 651 36 53 75. Colaboran la Deputación de Pontevedra, el Concello de Lalín, Xunta de Galicia, el programa Non á Violencia de Xénero, Tanse Xunín y Clínica Deza.