Culinaria y Froiz renuevan por cuatro años su acuerdo para abastecer a las escuelas Galiña Azul

Culinaria y Froiz han renovado por cuatro años su acuerdo para el suministro de productos frescos destinados a los menús de las escuelas infantiles Galiña Azul de la Xunta de Galicia. La colaboración, iniciada en 2020 y que retoma su actividad este mes de septiembre, llegará a más de 5.000 niños y niñas de entre cuatro meses y tres años.

El servicio se prestará en más de un centenar de escuelas distribuidas por más de 80 localidades gallegas. Culinaria elaborará diariamente alrededor de 5.000 menús, mientras que Froiz se encargará de suministrar alimentos frescos como carnes, pescados, frutas, verduras y legumbres.

Una cocinera trabaja con hortalizas en las instalaciones. / Cedida

Las recetas y la selección de los productos se adaptarán a las necesidades nutricionales de los distintos tramos de edad, con el objetivo de ofrecer una alimentación variada y equilibrada durante una etapa especialmente relevante para el crecimiento y la adquisición de hábitos alimentarios.

El modelo de distribución se apoyará en los supermercados Froiz más próximos a cada escuela infantil. Según las compañías, este sistema permitirá acortar las distancias de suministro, agilizar las entregas y responder con mayor rapidez a las necesidades de los centros, además de mantener las condiciones de frescura, calidad y trazabilidad de los alimentos.

«Alimentar cada día a más de 5.000 niños y niñas es una responsabilidad que exige cuidar tanto la calidad de los productos como su elaboración», señala la directora de operaciones de Culinaria, Pilar Trujillo, quien destaca que la colaboración con Froiz permite disponer de «un suministro fresco, próximo y fiable» para elaborar los menús.

El acuerdo mantiene también la apuesta de ambas empresas gallegas por los productos locales y de proximidad, con la incorporación de proveedores y productores de Galicia a la cadena de suministro.

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Culinaria cuenta con más de 20 años de trayectoria en servicios de alimentación y una plantilla de más de 350 profesionales. La compañía cocina diariamente más de 20.000 platos y gestiona más de 500 adaptaciones nutricionales dirigidas a distintos colectivos, entre ellos personas mayores, niños y usuarios con necesidades alimentarias específicas.