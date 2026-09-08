Crespo finaliza su ronda de visitas a los centros educativos

El alcalde de Lalín, José Crespo, y la concejala delegada de Educación, Begoña Blanco, finalizaron este lunes su ronda de visitas a los centros educativos de Educación Infantil y Primaria del municipio. Así, mantuvieron contactos con responsables de los CEIP Manuel Rivero, Xesús Golmar (en la foto), además de los rurales de Cercio y Vilatuxe. Estos encuentros sirvieron además para ultimar los detalles sobre mantenimiento y conservación acometidos por el ayuntamiento en los colegios durante el período vacacional.