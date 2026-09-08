El Concello licita por 1,5 millones de euros la reforma de la playa fluvial

El Concello da Estrada licitará este otoño las obras de reforma integral de la playa fluvial de Porta Pousada, en el río Liñares, con una inversión de 1,5 millones de euros. La actuación permitirá renovar este espacio natural y turístico al contemplar la reforma del área de hostelería, la creación de un nuevo servicio a pie de playa y de una zona de vestuarios, además de la mejora del pavimento de los caminos, una nueva zona de juegos, un nuevo cierre y la reorganización del aparcamiento.

El proyecto incluye la construcción de un paseo de tablas por el borde fluvial y una intervención en la propia zona de playa. De este modo, la actuación pretende mejorar tanto el entorno como los servicios de este espacio próximo al casco urbano y reforzar su atractivo turístico. Para ello, la financiación ascenderá a 1,5 millones de euros: 1,1 millones serán aportados por la Diputación de Pontevedra y los 400.000 restantes procederán de Turismo de Galicia.

El proyecto deberá intervenir en las tres grandes áreas que estructuran el recinto. El borde del río concentrará los usos vinculados a la playa y la conservación de la vegetación de ribera, mientras que las zonas arboladas acogerán los espacios recreativos, sociales y culturales, como los juegos infantiles, las mesas y los paseos. Finalmente, los elementos constructivos –terrazas, bar, restaurante y almacén– están en una cota superior, fuera de la zona inundable.

Las obras buscan conjugar la mejora de la amplia zona verde y la puesta en valor del entorno fluvial con el refuerzo de los servicios de hostelería, para hacerlos más atractivos y rentables. Se renovará el espacio de hostelería y se habilitará un nuevo servicio a pie de playa, mientras que los caminos, área de juegos, el cierre y el estacionamiento también serán objeto de intervención.

«Se va a arreglar el espacio de hostelería; se creará también uno nuevo a pie de playa; se construirá una zona de vestuarios; se mejorará el pavimento de la red de caminos existente; se creará una nueva zona de juegos; un nuevo cierre y se hará una ordenación del área de estacionamiento», resumió el alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao. A todo ello se sumarán el paseo de tablas por el borde fluvial y la actuación en la zona de playa.

El recinto tiene garantizado el acceso y uso público hasta 2075, tras ampliar a 50 años la cesión de uso acordada con la Sociedade Deportiva Río Ulla. Por tanto, la reforma se plantea sobre un espacio cuyo uso público está asegurado en las próximas décadas.

La actuación llega, además, después de que el Concello renovase las compuertas que elevan el nivel del agua para posibilitar el baño. La estructura anterior quedó dañada por las crecidas del pasado invierno.

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«Llega ahora el momento de planificar y afrontar una actuación que suponga un salto cualitativo muy importante para este recinto, muy próximo al casco urbano y de gran valor natural y turístico», señaló Louzao.