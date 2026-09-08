Etnografía e patrimonio
Casa do Patrón: dun verán de récord a un outono de cultura, tradición e gastronomía
O complexo museístico de Doade (Lalín) despide unha tempada estival marcada pola Malla Tradicional, o voluntariado e a observación astronómica e prepara para os próximos meses novas recreacións artesanais, presentacións literarias e o inicio da tempada do Cocido de Lalín
Redacción
A Casa do Patrón pecha un verán de intensa actividade cultural e turística na comarca de Deza. O complexo museístico de Doade recibiu durante os últimos meses visitantes procedentes de distintos puntos de Galicia, do resto de España e do estranxeiro, nunha tempada na que as actividades vinculadas á memoria etnográfica e ao patrimonio volveron ocupar un lugar central na súa programación. «Foi un verán de récord para a Casa do Patrón, no que milleiros de persoas volveron atopar aquí a raíz dun pobo que mira ao futuro sen esquecer a dignidade das súas orixes», sinala o xerente do complexo, Manuel Blanco Villar.
O balance estival estivo precedido pola actividade desenvolvida cos centros educativos durante o final do curso escolar. Máis de 4.000 alumnos e profesores de centros de toda Galicia percorreron as instalacións do museo antes do inicio do verán. Durante xullo e agosto mantívose a afluencia de público, interesado tanto nas coleccións do museo como nos recursos naturais e arqueolóxicos da contorna de Doade.
Patrimonio, astronomía e voluntariado
A programación estival combinou as visitas ás 15 salas expositivas da Casa do Patrón con propostas ao aire libre. Entre elas estiveron as visitas guiadas ao castro e ás mámoas de Doade, ademais de diferentes rutas de sendeirismo pola contorna. «Queremos ofrecer unha experiencia na que o visitante non coñeza unicamente as pezas do museo, senón tamén a paisaxe, a arqueoloxía e o territorio que explican a nosa historia», apunta Blanco.
No mes de agosto, Doade acolleu tamén os participantes do campo de voluntariado da Xunta de Galicia «Tradición en Verde», coordinado por Eduvía. Os mozos e mozas participantes colaboraron en tarefas relacionadas coa conservación e a divulgación do patrimonio.
A noite do 12 de agosto, veciños e visitantes reuníronse no Coto da Mámoa do Santo da Pedra para observar o eclipse solar e, posteriormente, a choiva de meteoros das Perseidas. «Foi unha desas noites especiais nas que patrimonio, natureza e astronomía se atoparon nun mesmo lugar e en perfecta harmonía», destaca o xerente.
A Malla Tradicional, cita central do verán
Un dos principais acontecementos da programación estival tivo lugar o 22 de agosto coa celebración da XXVII Malla Tradicional de Lalín, declarada Festa de Interese Turístico de Galicia. Desde as 11.00 horas e ata pasadas as 21.00, decenas de participantes vestidos con indumentaria de época recrearon os diferentes traballos asociados á malla tradicional do centeo.
A organización destaca especialmente a presenza de público novo e a participación de novas xeracións na recreación. «É especialmente emocionante comprobar como a xente nova se implica nesta celebración. Esa participación é a mellor garantía para asegurar a continuidade interxeracional dunha tradición agrícola que forma parte da nosa identidade», afirma Manuel Blanco.
O outono comeza coa recreación do proceso do liño
Tras a programación estival, a Casa do Patrón prepara xa as actividades previstas para o outono. A primeira das grandes citas terá lugar o sábado 3 de outubro coa XVIII Recreación do Proceso do Liño. Durante a tarde, os asistentes poderán coñecer as diferentes etapas deste proceso artesanal, nunha actividade que estará acompañada pola tradicional Ruada da Fía.
A programación cultural dos próximos meses incluirá tamén novidades no ámbito editorial e investigador. A institución ampliará o seu catálogo, integrado por 25 libros, cinco vídeos e dous documentais etnográficos, coa presentación de dúas novas obras de Manuel Blanco Villar. A primeira, Casa do Patrón, do mito á memoria viva, aborda a traxectoria e os contidos do museo, así como o seu impacto no territorio. A segunda, O longo camiño de caseiro a patrón, presenta unha crónica autoetnográfica centrada no esforzo persoal e nas transformacións experimentadas polo mundo rural.
Estas presentacións servirán tamén de marco para mostrar traballos académicos desenvolvidos por alumnado universitario de grao e mestrado que realizou as súas prácticas no complexo. «Estas publicacións son tamén unha maneira de deixar por escrito unha memoria que durante moito tempo se transmitiu fundamentalmente de maneira oral e de poñer en valor décadas de traballo arredor do noso patrimonio», explica Blanco.
O Cocido de Lalín regresa á Casa do Patrón
A chegada dos meses máis fríos marcará tamén o inicio da tempada gastronómica no restaurante da Casa do Patrón, situado no interior do propio complexo museístico. Os visitantes poderán degustar o tradicional Cocido de Lalín e combinar a experiencia gastronómica coas visitas guiadas ao museo, ao castro e ás mámoas de Doade.
«Poucos lugares permiten sentarse á mesa rodeado das pegadas da vida dos nosos antepasados. Para nós, unir gastronomía, patrimonio e territorio converte a visita nunha experiencia única», sostén o xerente.
Codeseda prepara a VIII «Aldea no Nadal do Camiño»
A programación anual pecharase entre o 6 de decembro de 2026 e o 6 de xaneiro de 2027 coa oitava edición da Aldea no Nadal do Camiño, que se celebrará na aldea restaurada de Codeseda. A iniciativa incluirá iluminación e decoración propia do Nadal, ademais de actuacións en vivo. Nesta edición, a programación estará dedicada tamén a dar a benvida ao Ano Xacobeo 2027.
Despois de tres décadas de actividade vinculada á recuperación e divulgación do patrimonio rural, a dirección da Casa do Patrón agradece a participación do público e anima a continuar implicándose na conservación deste legado. «Só podemos dar as grazas ao pobo galego polo seu respaldo masivo e continuado durante todos estes anos. A Casa do Patrón seguirá traballando para salvagardar a identidade do noso rural e para que este patrimonio común siga vivo nas novas xeracións», conclúe Manuel Blanco.
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