Aquadeza cambia de gerente y nombra al caraballinés Rubén Corral Rodríguez

La empresa concesionaria del servicio municipal de aguas de Lalín comunicó al Concello el relevo en la gerencia de la sociedad, que pasará a estar gestionada por Rubén Corral Rodríguez.

Nacido en O Carballiño, es técnico agrícola por la USC y cuenta con un máster en Prevención de Riesgos Laborales o Gestión de los Sistemas de Calidad y de Gestión de los Sistemas Medioambientales por la Universitat de Barcelona. Su formación incluye un Postgrado en Gestión de Redess de Abastecimiento y Saneamiento por la UPC Cataluña l gestión de Drenaje Urbana del Grupo AGBAR.

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Con su nombramiento, el gobierno municipal confía en mantener una interlocución fluida y productiva con la nueva gerencia de Aquadeza y seguir trabajando en la optimización del servicio y en la mejora en las deficiencias detectadas. Corral atesora una amplia experiencia en la dirección y gestión de operaciones, obras y proyectos relacionados con el ciclo del agua, así como la planificación estratégica o en el seguimiento normativo y de calidad.