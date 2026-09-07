Silleda incorpora inteligencia artificial a Liña Verde para facilitar la separación de residuos

El Concello de Silleda incorporará a la aplicación Liña Verde un nuevo asistente basado en inteligencia artificial para ayudar a la ciudadanía a resolver dudas sobre la separación de residuos. La herramienta, denominada «Onde o tiro?», permitirá identificar un objeto mediante una fotografía e indicará el contenedor o destino adecuado para depositarlo, además de ofrecer una estimación del ahorro de CO₂ asociado a su correcta gestión.

El funcionamiento será sencillo. La persona usuaria deberá acceder a Liña Verde, seleccionar el Concello de Silleda, entrar en el apartado «Onde o tiro?» y fotografiar el residuo sobre el que tenga dudas. En pocos segundos, el sistema analizará la imagen, determinará el tipo de desecho e informará sobre la forma correcta de gestionarlo.

La nueva funcionalidad pretende facilitar la clasificación de aquellos residuos que generan más dudas en los hogares, como objetos fabricados con distintos materiales, envases poco habituales o productos que no se identifican fácilmente con alguno de los contenedores de recogida selectiva. «Moitas veces os erros á hora de reciclar non se producen por falta de vontade, senón porque existen dúbidas reais sobre onde debe ir cada cousa. Con esta ferramenta queremos que a resposta estea ao alcance de calquera persoa cunha simple fotografía», señala la alcaldesa de Silleda, Paula Fernández Pena.

El Concello busca así mejorar la separación de residuos en origen y reducir la presencia de materiales impropios en los contenedores. Una clasificación adecuada en los hogares permite recuperar una mayor cantidad de materiales reciclables y evitar que estos terminen mezclados con la fracción resto. «A tecnoloxía ten que servir para simplificar os pequenos xestos do día a día e facer máis doado que a veciñanza participe no coidado do municipio e do medio ambiente», destaca Pena.

El módulo mostrará también al usuario el beneficio ambiental derivado de la correcta gestión del residuo mediante una estimación del CO₂ ahorrado. El Concello acompañará su puesta en funcionamiento con acciones informativas para explicar su uso y fomentar una correcta utilización de los distintos contenedores y sistemas municipales de recogida. «Trátase de que a veciñanza poida saír de dúbidas no mesmo momento no que está separando os residuos na casa. Unha ferramenta inmediata e práctica pode evitar moitos erros que despois dificultan o proceso de reciclaxe», explica el concejal de Transición Ecolóxica, Manuel Requeijo.

Recogida de enseres

La ampliación de Liña Verde incluye también un módulo específico para solicitar la recogida de muebles, enseres y otros residuos. Hasta ahora, estas peticiones se realizaban por teléfono, una vía que seguirá operativa y que se complementará con la posibilidad de tramitar la solicitud directamente desde la aplicación.

El usuario podrá seleccionar el tipo de recogida que necesita, consultar los criterios establecidos para cada categoría y facilitar los datos necesarios, entre ellos la localización y el día disponible. Una vez enviada la petición, el servicio municipal retirará los residuos en la fecha indicada. El Concello recuerda que los objetos deberán depositarse en el lugar acordado durante la noche anterior a la retirada y que no deben dejarse apoyados en los contenedores ni abandonarse en la vía pública sin haber solicitado previamente el servicio.

«Mantemos a solicitude telefónica e incorporamos unha nova opción para quen prefira realizar a xestión desde o móbil. Trátase de ofrecer máis facilidades á veciñanza e, ao mesmo tempo, recibir a información dunha maneira máis ordenada para poder planificar as recollidas», señala Requeijo.

Farmacias de guardia

La aplicación incorporará asimismo un tercer módulo para consultar los horarios y las guardias de las farmacias de Silleda. La funcionalidad permitirá conocer qué establecimiento presta servicio fuera del horario habitual, especialmente durante los fines de semana y festivos. «É información básica e moi útil cando xorde unha necesidade sanitaria. Incorporala á aplicación permite que a veciñanza poida consultala con rapidez e sen ter que buscar en diferentes canles», indica la alcaldesa.

El Concello implantó Liña Verde en febrero de 2024 como canal de comunicación directa entre la ciudadanía y los servicios municipales. La aplicación permite trasladar incidencias relacionadas con ámbitos como el alumbrado público, la limpieza viaria, el abastecimiento y saneamiento, los residuos, los parques y jardines, el mobiliario urbano o el estado de las carreteras y calles. Los usuarios pueden geolocalizar las incidencias, adjuntar fotografías y consultar posteriormente su evolución.

Con las nuevas funcionalidades, el gobierno local pretende ampliar el uso de la plataforma como vía de información y acceso a los servicios municipales. «O centro desta ampliación é facilitar que a veciñanza recicle mellor, pero aproveitamos tamén a aplicación para incorporar outras prestacións prácticas. Queremos que Liña Verde sexa unha ferramenta cada vez máis útil, próxima e presente na vida diaria das persoas», concluye Pena.

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Los nuevos servicios estarán disponibles a través de la aplicación gratuita Liña Verde para dispositivos Android e iOS, seleccionando el Concello de Silleda y accediendo al apartado correspondiente.