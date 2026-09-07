Rodeiro afianza 'Raíces e Horizontes' como una cita de encuentro entre culturas

Rodeiro celebró el 5 de septiembre la segunda edición de Raíces e Horizontes–Xornada de Migración, una iniciativa que volvió a reunir cultura, gastronomía, música y reflexión en torno a los procesos migratorios y la convivencia. La programación se desarrolló desde las cinco de la tarde en el Parque do Lago, con actividades pensadas para públicos de todas las edades.

Asistentes a la mesa redonda. / Cedida

La jornada nació con la intención de compartir experiencias e historias, crear vínculos y poner en valor la diversidad cultural. El programa abrió con una mesa de reflexión en la que los participantes pudieron conversar sobre migración y comunidad, uno de los principales ejes de una propuesta que busca combinar el componente festivo con un espacio de intercambio.

La gastronomía tuvo también un papel destacado. A partir de las siete de la tarde se sucedieron las degustaciones, planteadas como una forma de acercar sabores de distintos lugares y mostrar cómo la cocina forma parte de la identidad y de las tradiciones que acompañan a las personas cuando cambian de país o de territorio.

Actuación de Comando Curuxás. / Cedida

La programación se completó con actividades dirigidas a los más pequeños, con juegos y talleres, antes de dar paso a los conciertos. Vanesa Muela e a Banda Traka actuó en primer lugar y Comando Coruxás echó el cierre a la fiesta.

Desde el Concello de Rodeiro valoran positivamente el desarrollo de esta segunda edición, en la que la música, la cultura y la gastronomía volvieron a servir como puntos de encuentro para compartir y reforzar los lazos entre personas y comunidades. «O II Raíces e Horizontes consolídase como un espazo de reflexión sobre os procesos migratorios e para preservar e difundir o noso patrimonio cultural, fomentar o intercambio e mirar cara ao futuro sen esquecer as nosas raíces como base de integración», señala la institución tras la celebración del evento. La organización agradece la implicación de las personas, entidades, artistas, profesionales y colaboradores que participaron en la jornada, así como la respuesta del público.

Raíces e Horizontes alcanza así su segunda edición manteniendo la fórmula con la que nació: combinar la reflexión sobre la migración con propuestas culturales y de ocio. El lema de la convocatoria, «Porque as nosas raíces son diversas e os nosos horizontes son comúns», resume ese objetivo de poner en común distintas experiencias sin perder de vista la identidad y el patrimonio local.

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Con esta nueva edición, Rodeiro da continuidad a una propuesta que pretende consolidarse como un espacio de encuentro y convivencia, en el que las tradiciones propias y las aportaciones de otras culturas puedan compartir un mismo escenario.