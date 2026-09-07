Política
Novas Xeracións reivindica en su encuentro «a Galicia que queremos»
redacción
La Escola de Verán ‘Gerardo Fernández Albor’ de Novas Xeracións de Galicia se despidió ayer en Lalín, en un acto con participación del alcalde anfitrión, José Crespo, el eurodiputado Adrián Vázquez Lázara y la secretaria xeral del PP en la provincia, Luisa Piñeiro.
La presidenta de Novas Xeracións, Nicole Grueira, reivindicó esta escuela como punto de encuentro para los jóvenes en el que debatir, compartir y conversar sobre lo que desean para el futuro de Galicia. En este sentido reivindicó «a Galicia que queremos» en un acto en el que Grueira citó el legado del concejal del PP Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA, tras la proyección de un documental sobre la vida del edil. Indicó que su figura «forma parte da nosa memoria democrática, sendo importante que as novas xeracións coñezamos o que significou a sua morte e o que supuxo para a toda unha sociedade».
- El convento de Vilavella vuelve a la vida: GBC Hoteles invierte casi 10 millones para convertir el edificio del siglo XVI en un complejo hotelero con spa
- Detenido un conductor de madrugada por saltar por las escaleras de Joaquín Loriga en una persecución policial
- Evacúan de madrugada a un vigués de un velero fondeado en Arneles en la ría de Aldán
- Volotea cancela la venta de 32 rutas para este invierno
- El germen de un icono futbolístico y urbanístico de Vigo
- Lalín dijo sí a sus dos primeras novias
- Evacuado un marinero por un accidente a bordo de un palangrero a 15 millas al oeste de las Cíes
- El calor se ceba con Cíes y Ons: cinco urgencias atendidas en menos de media hora en el Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia