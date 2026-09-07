Novas Xeracións reivindica en su encuentro «a Galicia que queremos»

La Escola de Verán ‘Gerardo Fernández Albor’ de Novas Xeracións de Galicia se despidió ayer en Lalín, en un acto con participación del alcalde anfitrión, José Crespo, el eurodiputado Adrián Vázquez Lázara y la secretaria xeral del PP en la provincia, Luisa Piñeiro.

La presidenta de Novas Xeracións, Nicole Grueira, reivindicó esta escuela como punto de encuentro para los jóvenes en el que debatir, compartir y conversar sobre lo que desean para el futuro de Galicia. En este sentido reivindicó «a Galicia que queremos» en un acto en el que Grueira citó el legado del concejal del PP Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA, tras la proyección de un documental sobre la vida del edil. Indicó que su figura «forma parte da nosa memoria democrática, sendo importante que as novas xeracións coñezamos o que significou a sua morte e o que supuxo para a toda unha sociedade».