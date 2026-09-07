Dos motociclistas, heridos en siniestros en Forcarei y A Estrada

Dos motociclistas resultaron heridos este domingo en sendos accidentes registrados a lo largo de la jornada en Tabeirós-Terra de Montes, concretamente en los municipios de Forcarei y A Estrada.

El primero de los sucesos se produjo durante la mañana en la carretera N-541, a la altura del punto kilométrico 55, en el término municipal de Forcarei, donde se registró una colisión entre un vehículo y una motocicleta. Un particular fue quien dio la voz de alarma al 112, tras lo que se activó el dispositivo de emergencias y se movilizó hasta el lugar una unidad móvil del 061, además de efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y del GES de Avión. Como consecuencia del impacto, el conductor de la motocicleta resultó herido, sin que hayan trascendido más detalles sobre su estado.

Por otro lado, ya por la tarde, en torno a las 17.28 horas, se produjo un segundo accidente, esta vez en la carretera EP-7011, en el punto kilométrico 1, a su paso por la parroquia de Curantes, en A Estrada, donde un motociclista sufrió una salida de vía. En esta ocasión fue el propio conductor quien alertó a los servicios de emergencias después de sufrir el siniestro.

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El motorista resultó herido, aunque en este caso de carácter leve, y hasta el lugar se desplazaron efectivos del 061 y de la Guardia Civil de Tráfico.