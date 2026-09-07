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Actividades culturais

Medio centenar de persoas realizan un roteiro ata Portalén

A comitiva, guiada polo historiador Calros Solla, rematou a visita no ‘espazo sagrado’ do Pego

O grupo en Portalén. |

O grupo en Portalén. |

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redacción

Cerdedo Cotobade

Medio centenar de integrantes da Tertulia Literaria Nieves Ibarra, de Nigrán, participaron este sábado nun roteiro pola Montaña Máxica guiado polo escritor e historiador Calros Solla, nunha xornada que combinou o percorrido por diferentes enclaves da contorna cunha aproximación ao seu patrimonio.

Solla realiza o roteiro guiado pola Montaña Máxica. |

Solla realiza o roteiro guiado pola Montaña Máxica. |

A actividade correspondeu ao primeiro dos roteiros da Montaña Máxica deste mes de setembro e levou aos participantes desde Chan de Mamas ata Portalén, nun itinerario no que Solla exerceu de guía. O grupo, formado por arredor dunhas 50 persoas, continuou posteriormente a xornada cun xantar en Forcarei, antes de retomar as actividades durante a tarde.

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Xa pola tarde, os integrantes da tertulia literaria desprazáronse ata Parada, onde realizaron unha visita ao denominado «espazo sagrado» do Pego. A proposta permitiu así completar así unha xornada na que exercicio, cultura e patrimonio se combinaron para recibir setembro.

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