Actividades culturais
Medio centenar de persoas realizan un roteiro ata Portalén
A comitiva, guiada polo historiador Calros Solla, rematou a visita no ‘espazo sagrado’ do Pego
redacción
Medio centenar de integrantes da Tertulia Literaria Nieves Ibarra, de Nigrán, participaron este sábado nun roteiro pola Montaña Máxica guiado polo escritor e historiador Calros Solla, nunha xornada que combinou o percorrido por diferentes enclaves da contorna cunha aproximación ao seu patrimonio.
A actividade correspondeu ao primeiro dos roteiros da Montaña Máxica deste mes de setembro e levou aos participantes desde Chan de Mamas ata Portalén, nun itinerario no que Solla exerceu de guía. O grupo, formado por arredor dunhas 50 persoas, continuou posteriormente a xornada cun xantar en Forcarei, antes de retomar as actividades durante a tarde.
Xa pola tarde, os integrantes da tertulia literaria desprazáronse ata Parada, onde realizaron unha visita ao denominado «espazo sagrado» do Pego. A proposta permitiu así completar así unha xornada na que exercicio, cultura e patrimonio se combinaron para recibir setembro.
- El convento de Vilavella vuelve a la vida: GBC Hoteles invierte casi 10 millones para convertir el edificio del siglo XVI en un complejo hotelero con spa
- Detenido un conductor de madrugada por saltar por las escaleras de Joaquín Loriga en una persecución policial
- Evacúan de madrugada a un vigués de un velero fondeado en Arneles en la ría de Aldán
- Volotea cancela la venta de 32 rutas para este invierno
- El germen de un icono futbolístico y urbanístico de Vigo
- Lalín dijo sí a sus dos primeras novias
- Evacuado un marinero por un accidente a bordo de un palangrero a 15 millas al oeste de las Cíes
- El calor se ceba con Cíes y Ons: cinco urgencias atendidas en menos de media hora en el Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia