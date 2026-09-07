ao pé do farelo
Liberdade informativa
Nos últimos tempos, e formando parte sensible e importante desta vaga de odio e división irreconciliable das famosas dúas Españas, aquela que enfrontou a metade do país a outra metade co resultado coñecido de todos, aínda que algún continúen empecinados en reescribir a historia a súa media e intereses, estamos a ver escenas francamente sorprendentes e mais que perigosas nos informativos das diferentes cadeas de televisión.
Tertulianos que saben de todo e falan de nada, pero que tan pronto abren a boca todo o mundo descubre de que pé coxean, cunha parcialidade asombrosa e unha desenvoltura incrible cada vez que falan, sen cortarse un pelo, e sobre todo sen reparar en que moita da xente que os está a escoitar pensan sinceramente que están escoitando a palabra de Deus, verdade verdadeira e única verdade sobre todas as cousas, sen decatarse de que na maior parte das veces falan sen fundamente e cun descoñecemento total do que están a defender a berros, convencidos de que o e ti mais, é un excelente argumento, dende logo dos que carecen outro tipo de argumentario e capacidade de raciocinio e convencemento.
Escoitar os nosos políticos no Parlamento, xa non produce nin frío nin calor, está claro o que hai, e como din o castizo; todo o pescado xa está vendido. De onde non hai resulta imposible sacar e o nivel de elocuencia, de oratoria e de capacidade politica é cero patatero. Xa non sorprende a ninguén de nos, mais que asqueados e aburridos do esperpento que estamos a padecer cada vez cas súa señorías ocupan os seus escanos, o noventa por cen “Palmeiros”, dun e outros, e o resto de si señor, non sexa que vaian perder o chollo se o xefe lles colle teima.
Pero o que nunca antes víramos é o insulto, mesmo en algún caso agresións fisicas os reporteiros e xornalistas que aquí e alá se ocupan de informar de este ou aquel desaguisado, defendendo o sacro santo principio da Liberdade de información, ata agora sagrado no noso Pais, pero que nos últimos tempos estase cuestionando, porque os grupos financeiros, os grupos de poder, foron acaparando bancos, xornais, cadeas de televisión, en definitiva espazos nos que finalmente resulta doado a manipulación e o control da opinión publica en favor deste ou daquel.
O desaguisado está servido e alcanzando cotas impensables nas que a realidade supera a ficción, porque crer ou defender que mesmo o poder xudicial, ollo o terceiro poder do Estado, non podemos esquecelo;- o Executivo, o Lexislativo e o Xudicial,- está ao servizo dun ou outro partido político, e ten esta ou aquela cor e tendencia, conservadores ou progresistas e mesmo fan politica, e agora no cumio da estupidez, como estamos a ver nas redes, defender que estase a producir un golpe de estado, xudicial é desvariar e dende logo alcanzar o limite do paroxismo e a infamia, cruzar unha raia do sentido común, dun xeito interesado.
Atacar os xornalistas, no seu traballo de informar, si que resulta un golpe de estado, silenciar a liberdade de prensa, a información libre e sen compromiso, dende logo resulta mais que perigoso, porque todos sabemos pola historia cos ditadores, os auténticos fascistas, os nazis, o primeiro que fan para controlar as masas é terxiversas, desinformar e amordazar a información e os informadores.
Unha cousa é que os xornalistas sexan bos ou malos no seu traballo, velaí está a nosa capacidade para decidir, analizar e reflexionar para decidir como homes racionais e libres e outra moi distinta amedrentar e atacar o mensaxeiro, os xornalistas, dígolo eu con perdón.
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