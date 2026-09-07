Goiás danza ante su Virxe do Rosario

El Baile dos Mozos de Goiás es una tradición que se pierde en el tiempo y, recuperada en la década de los años 60 del siglo pasado, protagonista del último día de las fiestas en honor a la Virxe do Rosario. Antiguamente, de ahí su denominación, la participación estaba reservada a los varones, pero desde hace tiempo jóvenes de ambos sexos comparten este ritual. También se abrió la participación en esta danza a chavales y chavalas con algún tipo de vínculo con la parroquia, pues entonces solo podían hacerlo los nacidos en Goiás que estuviesen solteros.

La imagen de la Virgen, en procesión. | BERNABÉ/AMANDA CASTRO

Con la salida de la procesión después de la misa la Virgen es llevada desde el templo hasta un cruceiro que está al final de la pista. Tanto delante, como al final de la procesión dos arcos de flores sujetos por cuatro chavales marca el inicio y el final, mientras los jóvenes danzan en parejas y realizan un genuflexión ante la imagen de la Virgen. La vestimenta se compone de un pantalón o falda de color negro, camisa blanca y un pañuelo atado a la espalda. Esta tradición, lejos de peligrar, acumula cada vez más adeptos y este domingo no fue una excepción.

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Las fiestas echaron el telón con una sesión vermú amenizada por la Banda de Música de Lalín y las tradicionales comidas familiares en las casas. Una singularidad es que por O Rosario hay dos días de celebraciones, pero no son consecutivos. Un el sábado de descanso por el medio, el viernes hubo verbena hasta altas horas de la madrugada, amenizada por Charleston, el dúo Eclipse y DJ Marcos Magán.