Política local
A Estrada aborda en junta de gobierno las subvenciones a grupos políticos
redacciónRedacción
Las siete escuelas infantiles de la red Galiña Azul de la Xunta en Deza y Tabeirós-Terra de Montes inician hoy el curso 2026-2027 con 311 niños admitidos. Todos los centros tienen cubiertas sus solicitudes salvo el de Silleda, hay lista de espera de cuatro menores en el tramo de uno a dos años. Las dos escuelas de Lalín concentran 136 matrículas, seguidas de Silleda (61), A Estrada (52), Vila de Cruces (40), Forcarei (12) y Cerdedo (10). La red afronta así el nuevo curso con una demanda prácticamente atendida.
La junta de gobierno local de A Estrada celebra hoy sesión ordinaria, en la que abordará el inicio del expediente para contratar la póliza de seguros de la flota de vehículos municipales. El orden del día también incluye la aprobación de gasto y pagos de indemnizaciones a órganos colegiados en el segundo cuatrimestre y subvenciones a grupos políticos para el 2026.
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