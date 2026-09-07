Escudero y Riádigos se hacen con el Trail da Carixa

Adrián Escudero Rivas se impuso este fin de semana en el Trail da Carixa con un tiempo de 01:50:59 en una jornada marcada por el buen tiempo y la alta participación. El corredor firmó una carrera muy sólida para llevarse la general masculina por delante de Javier García Vidal, segundo con 01:52:02, y Óscar Guerra Magán, tercero con 01:55:23 y primer veterano en cruzar la meta bajo el sol. En categoría femenina, la victoria fue para Belén Riádigos Cardigonde, que paró el crono en 02:19:20 y se impuso con autoridad en una carrera muy rápida. La segunda plaza fue para Andrea Vázquez Álvarez con 02:28:06, mientras que Elena Castro Rumbo completó el podio cruceño con 02:29:13. Las tres firmaron una gran actuación en un trazado que lució en perfectas condiciones.

Participantes en el Trail da Carixa / Bernabé / Amanda Castro

Uno de los alicientes de la jornda fue el Trail por Parejas, donde la dupla formada por Bruno Ferradás Souto e Iván Gutiérrez Souto se llevó el triunfo con un crono idéntico de 01:56:00, demostrando una compenetración perfecta de principio a fin. El tercer puesto fue para Rubén Martínez Mayo, con 02:08:12, cerrando un podio muy disputado y celebrado por el público.En la modalidad de relevos, el equipo Error 404 formado por Víctor Maneiro Freire y Manuel Iglesias Suárez, voló sobre el trazado para ganar con 01:51:34, el mejor tiempo del día en esta categoría. Segundos fueron Rafael Fortes Otero y Arturo Paz Gómez, del equipo Faltoulle Pouco, con 01:57:41, y terceros, el equipo mixto Trailspotting, formado por Josemi Paz Pérez y María Tubío Hermo, con 02:02:06, primeros en categoría Mixta.

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La cantera también tuvo protagonismo. En Cadete Masculino, Adrián Blanco Fuentes se impuso con claridad con 00:49:47, seguido de Óscar Graciano Torea con 00:50:22 y Hugo Riádigos Aguiar con 01:06:18. En Cadete Femenino, Ariadna Álvarez-Buylla Philippot fue la más rápida con 01:16:02, por delante de Marta Iglesias, segunda con 01:27:34, en una prueba formativa y muy aplaudida por los asistentes. Al final, la cita fue una edición rápida, con sol, buen ambiente en meta y gran nivel que confirma al Trail da Carixa como cita imprescindible del calendario gallego de montaña este año.