Montaña
Escudero y Riádigos se hacen con el Trail da Carixa
Ferradás, Gutiérrez y Error 404 reinan en parejas y relevos junto a los cadetes Blanco y Álvarez-Buylla
Adrián Escudero Rivas se impuso este fin de semana en el Trail da Carixa con un tiempo de 01:50:59 en una jornada marcada por el buen tiempo y la alta participación. El corredor firmó una carrera muy sólida para llevarse la general masculina por delante de Javier García Vidal, segundo con 01:52:02, y Óscar Guerra Magán, tercero con 01:55:23 y primer veterano en cruzar la meta bajo el sol. En categoría femenina, la victoria fue para Belén Riádigos Cardigonde, que paró el crono en 02:19:20 y se impuso con autoridad en una carrera muy rápida. La segunda plaza fue para Andrea Vázquez Álvarez con 02:28:06, mientras que Elena Castro Rumbo completó el podio cruceño con 02:29:13. Las tres firmaron una gran actuación en un trazado que lució en perfectas condiciones.
Uno de los alicientes de la jornda fue el Trail por Parejas, donde la dupla formada por Bruno Ferradás Souto e Iván Gutiérrez Souto se llevó el triunfo con un crono idéntico de 01:56:00, demostrando una compenetración perfecta de principio a fin. El tercer puesto fue para Rubén Martínez Mayo, con 02:08:12, cerrando un podio muy disputado y celebrado por el público.En la modalidad de relevos, el equipo Error 404 formado por Víctor Maneiro Freire y Manuel Iglesias Suárez, voló sobre el trazado para ganar con 01:51:34, el mejor tiempo del día en esta categoría. Segundos fueron Rafael Fortes Otero y Arturo Paz Gómez, del equipo Faltoulle Pouco, con 01:57:41, y terceros, el equipo mixto Trailspotting, formado por Josemi Paz Pérez y María Tubío Hermo, con 02:02:06, primeros en categoría Mixta.
La cantera también tuvo protagonismo. En Cadete Masculino, Adrián Blanco Fuentes se impuso con claridad con 00:49:47, seguido de Óscar Graciano Torea con 00:50:22 y Hugo Riádigos Aguiar con 01:06:18. En Cadete Femenino, Ariadna Álvarez-Buylla Philippot fue la más rápida con 01:16:02, por delante de Marta Iglesias, segunda con 01:27:34, en una prueba formativa y muy aplaudida por los asistentes. Al final, la cita fue una edición rápida, con sol, buen ambiente en meta y gran nivel que confirma al Trail da Carixa como cita imprescindible del calendario gallego de montaña este año.
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