La construcción se desploma un 41% en las comarcas durante el último año

La actividad constructiva perdió fuerza de forma notable durante el año pasado en las comarcas. Los datos oficiale reflejan que los concellos sumaron 29 edificios de nueva planta, frente a los 49 del ejercicio anterior, lo que supone un descenso del 41 %. La caída es todavía mayor en la superficie construida, que pasa de 61.046 a 28.546 metros cuadrados, un 53 % menos. La vivienda, sin embargo, resiste mejor: las nuevas unidades aumentan de 16 a 20 y la variación neta del parque apenas baja de 33 a 30.

Lalín continúa siendo el municipio con mayor actividad, pero también protagoniza uno de los descensos más acusados. En 2025 contabilizó 14 edificios de nueva planta, cuatro menos que un año antes, mientras la superficie construida se redujo de 40.577 a 14.017 metros cuadrados, casi dos tercios menos. El retroceso se concentra especialmente en la edificación residencial, que pasa de ocho edificios y 20.629 metros cuadrados a cuatro y solo 1.221 metros.

La menor actividad también se traslada a la vivienda. Lalín pasa de siete viviendas nuevas en 2024 a cuatro en 2025, mientras las creadas mediante rehabilitación bajan de seis a tres. Con dos viviendas demolidas, frente a una el ejercicio anterior, la variación neta del parque residencial se reduce de doce a cinco. Las rehabilitaciones de edificios bajan de 29 a 24 y las demoliciones aumentan de tres a seis.

A Estrada presenta la evolución más favorable. Aunque los edificios de nueva planta se reducen de 19 a nueve, la superficie construida aumenta de 5.350 a 7.898 metros cuadrados, cerca de un 48 %. El dato más significativo está en la vivienda: las nuevas unidades pasan de seis a 15. A ellas se añaden ocho creadas mediante rehabilitación y se resta una demolida, lo que deja una variación neta de 22 viviendas, frente a las 16 de 2024. El municipio concentra así buena parte del dinamismo residencial de todo el ámbito analizado.

El descenso también es intenso en Silleda. Los edificios de nueva planta pasan de cuatro a dos y la superficie cae de 10.643 a 945 metros cuadrados. En 2025 no se contabiliza ninguna vivienda nueva, frente a una el año anterior, aunque una unidad creada mediante rehabilitación permite cerrar el ejercicio con un saldo neto positivo de una vivienda.

Vila de Cruces reduce de tres a uno sus edificios de nueva planta y la superficie construida baja de 3.117 a apenas 96 metros cuadrados. Tampoco registra nuevas viviendas en 2025, después de que en 2024 sumase una de nueva planta y dos procedentes de rehabilitación. La variación neta del parque pasa así de tres viviendas a cero.

Rodeiro ofrece una evolución diferente. Los edificios de nueva planta bajan de tres a dos, pero la superficie aumenta con fuerza, de 923 a 5.137 metros cuadrados, toda ella de carácter no residencial. No se crean nuevas viviendas y el saldo residencial permanece sin cambios.

Forcarei mantiene un edificio de nueva planta en ambos ejercicios y eleva ligeramente la superficie, de 426 a 453 metros cuadrados. Conserva además una vivienda nueva y suma otra mediante rehabilitación, con lo que su variación neta mejora de una a dos viviendas.

Dozón y Agolada continúan mostrando los niveles de actividad más bajos. Dozón pasa de un edificio de nueva planta en 2024 a ninguno en 2025 y reduce las rehabilitaciones de cuatro a una. Agolada no registra actividad de nueva planta, rehabilitación, demolición ni creación de viviendas en ninguno de los dos ejercicios.

En conjunto, los ocho municipios contabilizaron en 2025 nueve edificios residenciales de nueva planta, frente a 16 en 2024, y 20 no residenciales, frente a 33. La superficie residencial es la que sufre el mayor ajuste, al caer de 23.542 a 4.429 metros cuadrados, un 81 %, mientras la no residencial baja un 36 %, de 37.504 a 24.117 metros cuadrados. Las rehabilitaciones también se reducen, de 64 a 53 edificios, y las demoliciones aumentan de seis a nueve.

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Una treintena de hogares

Pese al fuerte frenazo de la construcción, la vivienda ofrece una lectura más contenida. Las nuevas unidades aumentan un 25 por ciento, de 16 a 20, impulsadas sobre todo por A Estrada, mientras la variación neta del parque residencial se reduce solo un 9 %, de 33 a 30 viviendas. La fotografía de 2025 es, por tanto, la de una fuerte caída de edificios y superficie construida que no se traduce con la misma intensidad en la creación de vivienda.