Colectivos de mujeres inician hoy cursos de un programa provincial

Colectivos de mujeres de A Estrada y Lalín inician hoy cursos del plan provincial +Xuntas. En la asociación Amas de Casa de Arnois comienza uno de risoterapia,en Mulleres Rurais San Xurxo Vea uno de plantas medicinales y en Mulleres Rurais da Gándara, otro de conservación de alimentos, conservas y encurtidos. La Asociación Mulleres en Igualdade de Monexias realizará yoga y la Asociación de Mulleres de Madriñán se centrará en la autoestima y comunicación asertiva.