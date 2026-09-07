+Xuntas
Colectivos de mujeres inician hoy cursos de un programa provincial
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Colectivos de mujeres de A Estrada y Lalín inician hoy cursos del plan provincial +Xuntas. En la asociación Amas de Casa de Arnois comienza uno de risoterapia,en Mulleres Rurais San Xurxo Vea uno de plantas medicinales y en Mulleres Rurais da Gándara, otro de conservación de alimentos, conservas y encurtidos. La Asociación Mulleres en Igualdade de Monexias realizará yoga y la Asociación de Mulleres de Madriñán se centrará en la autoestima y comunicación asertiva.
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