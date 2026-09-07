El alumnado en los centros de la zona cae un año más, con 6.679 matriculados

Las comarcas afrontan el nuevo curso escolar con una nueva caída en la matriculación de alumnado. Los centros educativos de los nueve municipios de la zona ya suman una estimación de 6.679 matrículas para 2026/27, sin contar la Formación Profesional, según los datos de la Consellería de Educación. Son 29 menos que hace un año, cuando la cifra ya había caído en 62 respecto al curso anterior.

La evolución por etapas es desigual. Infantil concentra el mayor descenso, con 48 alumnos menos, al pasar de 1.214 a 1.166. Primaria apenas varía y queda en 2.796 estudiantes, tres menos que el pasado curso. La ESO, en cambio, gana 27 y alcanza los 2.080 matriculados. Bachillerato baja en siete, hasta los 634, mientras que Educación Especial pasa de una a tres matrículas.

Lalín mantiene el liderazgo comarcal, aunque registra también el mayor descenso. Los centros cuentan con 2.281 alumnos, 40 menos que en 2025, mientras que A Estrada suma 2.120, nueve menos. En el municipio dezano caen Infantil, con 380 estudiantes frente a los 395 del curso anterior; Primaria, con 934 frente a 962; y Bachillerato, con 227 frente a 257. La ESO es la excepción, al crecer en 31 y situarse en 737. Educación Especial incorpora además dos matrículas.

En A Estrada, Infantil pierde 17 alumnos y queda en 354, mientras que Primaria baja en 24, hasta los 844. Las dos etapas superiores evolucionan al alza: la ESO suma siete y alcanza los 677, y Bachillerato gana 25, hasta los 245.

Silleda se desmarca de la tendencia de las dos cabeceras y aumenta su alumnado. El municipio pasa de 964 a 974 estudiantes, diez más. Primaria es la etapa que más crece, con 15 matrículas adicionales, hasta 413, seguida de la ESO, que suma tres y alcanza 306. Infantil baja cinco, hasta 162, y Bachillerato pierde tres, con 93. En Vila de Cruces ocurre lo contrario: sus centros reúnen 396 alumnos, 17 menos que hace un año. Primaria mantiene los 167, pero Infantil pierde dos, la ESO nueve y Bachillerato seis.

Entre los municipios de menor tamaño destaca Rodeiro, que pasa de 151 a 164 alumnos, 13 más. El avance se concentra en Primaria, que gana 21 y alcanza los 89, mientras Infantil pierde siete y queda en 36 y la ESO baja uno, hasta 39. Forcarei también crece, con cinco estudiantes más y un total de 250. Infantil conserva sus 38 alumnos; Primaria pierde seis, hasta 87; la ESO suma cuatro, hasta 100, y Bachillerato gana uno, con 25.

Agolada incorpora ocho alumnos y alcanza los 92, después de haber sumado cinco el curso anterior. Infantil crece en cuatro, hasta 33, y Primaria en otros cuatro, hasta 59. Dozón mantiene su cifra global en 24 estudiantes, aunque cambia la distribución: Infantil pasa de 11 a ocho y Primaria de 13 a 16.

Cerdedo Cotobade cierra el listado con 378 alumnos, uno más que el curso pasado. El crecimiento se explica por Primaria, que suma 12 y llega a 187. Infantil pierde tres, hasta 83, y la ESO baja ocho, con 108.

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El balance deja una evolución dispar pero acorde con la tendencia de descenso demográfico en los concellos del interior de la provincia, especialmente en lo que respecta a la natalidad, como atestigua la disminución de matrículas en Infantil.