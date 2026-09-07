Festas e ocio
A Algarabía despide outra exitosa edición
A 42º entrega da Algarabía pecha tres días de festa en na capital dezá con música, tradición e actividades para todas as idades, nunha fin de semana marcada polo bo tempo e pola ampla participación veciñal.
A Algarabía despediuse este domingo de Lalín despois de tres días de festas nos que música, tradición e humor tomaron as rúas do centro da capital dezá. O tempo volveu acompañar, cunha xornada soleada e agradable, aínda que sen as extremas temperaturas do sábado.
Os actos da mañá comezaron ás 12.00 horas coa tradicional ruta Lalín-Empalme-Lalín para vehículos non contaminantes, que tamén podía realizarse a pé como camiñada colectiva. Ás 13.00 horas chegou o momento de Santo Torrisco, con música para amenizar o encontro antes da sesión vermú, ás 13.45 horas, na que sería o artista Rodrigo Ramos o encargado de poñer ritmo ao mediodía na Praza das Pipas, que volveu concentrar público durante a última xornada. No entorno mantivéronse tamén o mercado de artesanía, a zona chill out e a oferta gastronómica de Álex Iglesias.
A programación da tarde recuperou ás 16.30 horas os xogos tradicionais, con diferentes retos e co intento de volver bater o récord do mundo de Pelota no Aire.
Ás 19.00 horas, Sagafuga puxo o punto final aos tres días de Algarabía cun concerto que serviu para clausurar a programación musical desta 42ª edición.
O peche chegou despois dun sábado que concentrou boa parte das propostas. A inauguración da Avenida de O Naranxo, o pregón de Jimi Blanco, Arte na Rúa e o partido de brilé entre veteranos de balonmán e rugby deron paso aos obradoiros de Nigraponte, a música de Pitu, o espectáculo de Pakolas e Laura Romero e a guerra de auga. Pola noite, foron Harry May, MEU, Eskravos e Luch O’Ner os que tomaron o escenario.
A edición deste ano estivo marcada tamén pola aposta da organización polo talento de proximidade. A maior parte das formacións musicais teñen relación con Lalín, nunha decisión coa que O Naranxo buscou recuperar parte da esencia das primeiras edicións.
A inauguración da Avenida de O Naranxo, coa colocación dunha placa realizada polo artista Paíno, engadiu ademais un novo elemento ao patrimonio simbólico da festa. Mentres, a participación de públicos de distintas xeracións confirmou a capacidade de convocatoria da Algarabía.
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