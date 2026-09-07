Más de 300 niños inician el curso en las siete escuelas infantiles de la red autonómica en Deza y Tabeirós

Más de 300 niños de entre cero y tres años comenzaron este lunes el curso en la red de escuelas infantiles de la Xunta en las comarcas de Deza y Tabeirós-Montes. Transcurrido el plazo de matrícula, el Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar cerró la convocatoria con un total de 311 menores admitidos y una lista de espera de cuatro, que se concentra en la instalación de la red Galiña Azul de Silleda.

Profesorado y alumnado comenzaron este curso 2026-2027 sin incidencias en una jornada de estreno para algunas familias y de continuidad para aquellos bebés que ya habían acudido a las aulas en años anteriores.

El mayor volumen de matrícula corresponde a las dos escuelas de Lalín. El centro de Pontiñas reúne 82 menores admitidos, la cifra más elevada de las comarcas, y la escuela del Polígono 2000 suma otros 54. Entre ambos servicios, la capital dezana alcanza 136 plazas cubiertas, el 43,7 % del total.

La de Silleda da cabida a 61 plazas garantizadas. Es el segundo municipio con más matrícula y también el único donde las solicitudes superan a la oferta disponible, con cuatro niños sin plaza definitiva, todos en el segmento de 1 a 2 años. A Estrada figura como el tercer centro con más actividad, con 52 menores admitidos, por delante de Vila de Cruces, que alcanza las 40 plazas cubiertas. En los centros de menor tamaño, Forcarei registra 12 niños admitidos y la escuela de Cerdedo suma una decena.

La distribución por edades evidencia uno de los rasgos más destacados del proceso de matrícula: la escasa presencia de menores de un año. La franja de 0 a 1 años suma únicamente 25 matrículas en los siete centros, apenas el 8 % del total de admitidos. Entre otras cuestiones debería ponerse el foco en los escasos índices de natalidad que se arrastran desde hace tiempo. El contraste con los grupos superiores es notable. Hay 130 niños de 1 a 2 años, el 41,8 %, y 156 de 2 a 3 años, algo más de la mitad de todas las plazas cubiertas. La escolarización en la red pública autonómica se intensifica, por tanto, a partir del segundo año de vida.

Según las listas definitivas para este curso, en la Galiña Azul de Cerdedo no figura ninguna matrícula de 0 a 1 años; Vila de Cruces solo tiene una; Forcarei contabiliza dos y Silleda cuatro. Lalín suma nueve entre sus dos escuelas, con cinco en Pontiñas y cuatro en el Polígono 2000, mientras que A Estrada alcanza también nueve niños en esa edad.

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La matrícula en todo tipo de guarderías es gratuita en Galicia y la consellería suele abrir en diciembre un período extraordinario para dar cabida a las solicitudes que no contaron con plaza.